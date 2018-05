5S-Lega | intesa su nome premier Sapelli in pole

Governo - Lega -5 Stelle verso l'intesa : ipotesi Sapelli a Palazzo Chigi? : Con un solo nome al Colle. Lega e Movimento 5 Stelle sono pronti a salire al Quirinale oggi pomeriggio a presentare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la figura individuata per lo scranno di Palazzo Chigi. Il nome che circola con più insistenza è quello di Giulio Sapelli , 71 anni, economista che insegna alla Statale di Milano, già consigliere di amministrazione in Eni ed Unicredit. Il professore sarebbe stato contattato dagli staff ...

M5s-Lega - raggiunta l'intesaPremier : Sapelli e Conte favoritiL'economista : "Programma ok" : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il nome del premier. Favorito Sapelli: "No comment, ma condivido il programma". In corsa il 41enne Conte. Resta in gara Giorgetti Segui su affaritaliani.it