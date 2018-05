5 cose che potremmo vedere nella serie tv di Star Wars di Jon Favreau

Governo : Di Maio - populista? Dimostrerà che le cose si possono fare : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Lo chiamano Governo populista, qualcuno parla di minaccia per il mondo, io penso che sarà un Governo che saprà dimostrare, qualora il contratto sarà all’altezza della situazione, che le cose che gli italiani si aspettavano si possono fare”. Lo dice Luigi Di Maio, al termine del confronto con Matteo Salvini.“Io penso che il fatto di chiedere ai nostri iscritti un parere – risponde a ...

6 cose che gli astemi vorrebbero far capire a chi beve : Questo blog è apparso per la prima volta su HuffPost Us ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo Ormai si parla spesso delle regole del buon bere, ma raramente ci spiegano come comportarci con gli astemi. Be', anche gli astemi hanno dei sentimenti, e vogliono essere ascoltati. Abbiamo chiesto ai nostri lettori astemi su Facebook cosa vorrebbero far capire ai bevitori. Ecco cosa ci hanno detto.1. Raramente il conto alla romana ...

10 cose che potete detrarre dalla dichiarazione dei redditi (e non lo sapevate) : Piccole accortezze, un occhio attento nella lettura della legge e subito si risparmia. Ogni anno quando arriva il tempo della dichiarazione dei redditi c’è la corsa alla ricerca di scontrini e documenti. Non tutti sono utili o detraibili, ma è sempre meglio controllare ogni possibilità. Il gatto o il cane, per esempio, si scaricano: la detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, l’acquisto dei ...

Michelangelo Buonarroti era mancino - ma lo nascose per timore dei pregiudizi : Michelangelo Buonarroti era mancino. Uno studio pubblicato da Clinical Anatomy lo rivela dopo l'analisi dell'opera dedicata a Vittoria Colonna, ma il suo era un mancinismo contrastato, in ossequio alla superstizione e alle false convinzioni scientifiche dell'epoca.Continua a leggere

“Ha fumato cose proibite”. GF - lo scandalo. Ecco il video che testimonia il fattaccio : Con il 51% dei voti Aida l’eliminata della quarta puntata è Aida Nizar. Un colpo di scena vero e proprio: per quanto odiata dagli altri concorrenti, Aida sembrava molto amata dal pubblico. Sembrava, appunto, perché è stata proprio la spagnola a dover lasciare la casa. Forse non se lo aspettava neanche lei di uscire e infatti quando arriva in studio è calma e pacata, non sembra neanche lei. Malgioglio prima la attacca, poi, però, sembra ...

10 cose che - forse - non sai sulle tue impronte digitali : E non esiste una sola tecnica di rilevamento delle impronte digitali: la scienza forense ne conta almeno 25. impronte nervose. Gli investigatori hanno il loro bel da fare perché le impronte che ...

Cannes 2018 - ecco le cose da sapere di questa edizione : non solo “divieto di selfie” ma occhio anche all’uso dei social : Signore e signori, cari amici. Una lettera per una rivoluzione. D’altra parte i francesi ne sono specialisti: includere il massimo festival nazionale (e del mondo anche se la Mostra veneziana è in fase di sorpasso..) nei moti rivoltosi dell’era 2.0 era una mossa in agguato da qualche tempo, almeno nella testa del patron Thierry Fremaux, sommo sovrano di una direzione artistica dalle parvenze eterne. Con un incipit eccezionalmente cordiale (rara ...

Sei cose che Di Maio ha detto e che servono a capire che intenzioni ha : Il capo politico di M5S in tv conferma le voci su una rinuncia alla premiership. E rilancia l’accordo con la Lega (e non Forza Italia). Si attende la risposta del centrodestra. Ecco cosa ha detto, ospite di '1/2 in più' di Lucia Annunziata Rispetto per il voto popolare "Non ci mettano in condizioni di dire che le istituzioni escludono il volere popolare perché è stato ...

MotoGP - Marc Marquez punge Valentino Rossi : “Ci sono piloti che sfruttano il proprio potere mediatico per cose che riguardano solo la pista” : Marc Marquez è in gran forma in sella alla sua Honda. Il campione del mondo ha ottenuto il secondo successo consecutivo a Jerez de la Frontera (Spagna), conquistando la vetta della graduatoria generale del Mondiale 2018 di MotoGP ed approfittando al meglio dell’incredibile carambola, del 18° giro della corsa andalusa, che ha visto coinvolti Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa. La Direzione Gara, come è noto, ha deciso di non ...

5 cose di Friends che oggi non sopporteremmo : Il 6 maggio 2004 Friends chiudeva i battenti dopo 10 stagioni, 236 episodi e parecchi record di ascolti. Ancora oggi questa sitcom, pur rappresentando una visione della scrittura televisiva antiquata, tiene botta con un’ottima gestione delle gag, personaggi per caratterizzati e il carisma dei suoi attori.-- Friends ha rappresentato per molti anni il canovaccio a cui si sono ispirate produzioni successive, come How I Met Your Mother, ...

“Lo ha scaricato!”. Francesco Monte : game over. Tra l’ex di Cecilia Rodriguez e Poala Di Benedetto si vociferava di una crisi - ma le cose sono ben più tragiche (per lui). I beninformati hanno notizie fresche : “Ecco il motivo - e non piacerà a lui…” : L’amore era sbocciato e tra uno scandalo e l’altro pareva che qualcosa di buono dall’Isola dei Famosi fosse venuto fuori. Francesco Monte e Paola Di Benedetto si erano piaciuti e subito trovati, poi lui si è ritirato dal reality e quando lei è stata eliminata è scattata una passione irrefrenabile. Poi dopo solo pochi mesi è arrivata la crisi. A confermarlo è stata la stessa ex madre natura che ha spiegato ai followers su ...

Sei cose che Di Maio ha detto e che servono a capire che intenzioni ha : Il capo politico di M5S in tv conferma le voci su una rinuncia alla premiership. E rilancia l’accordo con la Lega (e non Forza Italia). Si attende la risposta del centrodestra. Ecco cosa ha detto, ospite di '1/2 in più' di Lucia Annunziata Rispetto per il voto popolare "Non ci mettano in condizioni di dire che le istituzioni escludono il volere popolare perché è stato ...

Le cose che abbiamo in comune traina Biondo in 3ª fase per il ritorno di Déja Vu (video) : Daniele Silvestri porta Biondo in 3ª fase dove ha riproposto la sua Déja Vu, rigorosamente con autotune. Il giovane concorrente della squadra bianca ha rischiato l'eliminazione dopo il primo blocco, dal quale sono emersi quattro esclusi dal programma. Biondo ha infatti totalizzato 4 no e 4 sì, quindi la sua permanenza nella scuola si è risolta sul filo di lana. Tante le esibizioni del 5° serale, nel quale non è mancato un duetto con la sua ...

Ilva : Calenda a Fioramonti - evitiamo approcci professorali a cose molto pratiche : Roma, 6 mag. (AdnKronos) - "Guarda Lorenzo, il blog delle stelle va bene per la campagna elettorale. I tavolo di crisi sono altra cosa. In questo caso dalle stelle alle stalle è auspicio di sano realismo. evitiamo approcci professorali a cose molto pratiche che coinvolgono 20.000 persone e un punto