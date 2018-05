20 comportamenti scortesi delle persone ansiose

vanityfair

(Di lunedì 14 maggio 2018) Siamo vittime dell’ansia, indotta dallo stress: riduttivo come quadro clinico, ma pare essere proprio così. «In Italia si stimano attualmente 8 milioni di ansiosi, 3 milioni dicon attacchi di panico, 5 milioni di depressi»: questo è il responso del dottor Renato De Rita, medico e psicoterapeuta, durante il ciclo di conferenze di medicina psicosomatica organizzate dalla Simp (Società italiana di psicosomatica), che si sono svolte a inizio aprile ad Arquà Polesine (Rovigo). Tutto in questa società frenetica e ipercinetica è fonte di stress: rispondere alle mail, rispettare le consegne, essere dei bravi coniugi e genitori, conciliare famiglia e lavoro. Non si finisce mai di essere in servizio. E questo provoca ansia, che consiste in una sorta di immobilità nel fare le cose. Ci si rimugina su al limite dell’ossessione, si pianifica tutto con estrema precisione (per non ...