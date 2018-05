1 minuto in Borsa 14 maggio 2018

1 minuto in Borsa 10 maggio 2018 - [video] : TeleBorsa, - Seduta no per la Borsa di Milano , che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Risultato negativo a Milano per tutti ...

1 minuto in Borsa 10 maggio 2018 : Seduta no per la Borsa di Milano , che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Risultato negativo a Milano per tutti i settori. ...

1 minuto in Borsa 9 maggio 2018 : Brilla Piazza Affari , al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della vigilia. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola BPER , con una marcata ...

1 minuto in Borsa 8 maggio 2018 : Seduta no per la Borsa di Milano , che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i ...

1 minuto in Borsa 7 maggio 2018 : Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari , che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Tra i best performers di ...

1 minuto in Borsa 4 maggio 2018 : Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari , che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Tra i best performers di ...

1 minuto in Borsa 3 maggio 2018 : Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia. In luce sul listino milanese il comparto Materie prime , +1,29%, . Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si ...

1 minuto in Borsa 2 maggio 2018 : Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla STMicroelectronics , con un importante ...

1 minuto in Borsa 30 aprile 2018 : Seduta negativa per il listino milanese , in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, ...