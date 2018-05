​Cassazione | le nozze gay non sono valide | ma convertibili in unione

rainews

(Di lunedì 14 maggio 2018) "Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non corrisponde al modello matrimoniale delineato dal nostro ordinamento". In particolare, gli 'ermellini' - nella pronuncia 11696 depositata oggi - affermano che nontrascrivibili, all'anagrafe italiana per contrarietà all'ordine pubblico, i matrimoni omoaffettivi celebrati all'estero tra un italiano e uno straniero