Zverev trionfa a Madrid | Thiem va ko in finale

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : Alexander Zverev trionfa in finale. Sconfitto in due set Dominic Thiem : Alexander Zverev è il nuovo re di Madrid. Il tedesco ha Sconfitto in due set con un doppio 6-4 l’austriaco Dominic Thiem dopo un’ora e venti minuti di gioco. Per il numero tre del mondo si tratta del terzo Masters 1000 della carriera dopo quello di Roma e di Montreal della passata stagione. Subito break in apertura per il tedesco, che strappa a 15 il servizio all’austriaco. E’ un break decisivo perchè Zverev non concede ...