Xylella | più arature oggi significa meno insetticidi domani

(Di domenica 13 maggio 2018) Era il 2015 quando il comandante regionale del corpo forestale dello stato, Giuseppe Nicola Silletti, in quell’anno Commissario Straordinario per l’emergenzain Puglia, ha pronunciato più volte questa frase. Purtroppo, è accaduto che lesperate non sono state effettuate in maniera capillare, che solo pochi soggetti hanno soddisfatto la pulizia di terreni ed aree pubbliche dalle erbe “infestanti” e che, di conseguenza, milioni di insetti vettori, dal 2013, trasportano la peste tra gli alberi facendoli seccare. Ammesso che siala causa principale del cosiddetto disseccamento rapido degli olivi. Ora, la malattia è visibilmente alle porte di Bari per cui il Governo Italiano ha emanato un decreto che obbliga all’uso di pesticidi per mettere un freno all’avanzata del terribile morbo; Bruxelles segue la faccenda e bacchetta il nostro paese per l’evolversi della ...