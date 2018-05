Wind Giga Max 30 | in regalo ad alcuni clienti 30GB per tre mesi

Wind regala Giga Max 30 ad alcuni clienti selezionati : Wind prosegue con la campagna promozionale rivolta ad alcuni già clienti, selezionati dal reparto commerciale, ai quali viene proposta Giga Max 30 gratis per tre mesi. L'articolo Wind regala Giga Max 30 ad alcuni clienti selezionati proviene da TuttoAndroid.

Promozione Wind contro Vodafone : 30 giga in regalo per 3 mesi - ecco come : La Promozione Wind non poteva di certo farsi attendere e arriva in tempo per contrastare quella Vodafone: 30 giga in regalo per i già clienti sono in distribuzione dell'operatore che ha pensato bene di emulare in parte un'iniziativa molto simile ora in corso da parte del competitor. come garantirsi il vistoso pacchetto dati promosso dall'operatore arancione? Se per Vodafone condizione imprescindibile per ottenere un bundle di 10, 20 o 30 giga ...

Passa a Wind / Un carico di Giga per battere le offerte di Tim e Tre : tutto prorogato al 20 maggio : Passa a Wind, un carico di Giga per battere le offerte di Tim e Tre. tutto prorogato fino al 20 maggio per aderire a una delle migliori promozioni con minuti, sms e 30 Giga.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:35:00 GMT)

Wind Smart Easy 10 e Smart 9 Special a 9€ minuti illimitati e tanti Giga : Wind propone due offerte attivabili da qualunque operatore: Wind Smart Easy 10 e Smart 9 Special Limited Edition. La prima da attivare in negozio, la seconda online, in entrambi i casi il costo è di 9€ al mese e sono inclusi chiamate e tanti Giga in 4G. Wind Smart: Easy 10 e 9 Special Nel primo caso, Wind Smart Easy 10 occorre generare un codice coupon online con cui recarsi in negozio per l’attivazione dell’offerta. Mentre per Wind ...

Vodafone - Wind Tre e Tim Special a confronto : minuti - SMS e tanti Giga : Vodafone, Tim e Wind: confronto delle offerte Special dei tre operatori che includono chiamate, anche illimitate, SMS e fino a 30GB in 4G a partire da 9€ al mese. Attenzione ai costi aggiuntivi e a quelli extra soglia che fanno lievitare la spesa sia in fase di attivazione che mensile. Vodafone Special 30GB per tutti i clienti MVNO Se proviene da un operatore virtuale è possibile attivare Vodafone Special 30GB, inizialmente disponibile solo ...

Vodafone - Wind Tre e Tim Special a confronto : minuti - SMS e tanti Giga : Vodafone, Tim e Wind: confronto delle offerte Special dei tre operatori che includono chiamate, anche illimitate, SMS e fino a 30GB in 4G a partire da 9€ al mese. Attenzione ai costi aggiuntivi e a quelli extra soglia che fanno lievitare la spesa sia in fase di attivazione che mensile. Vodafone Special 30GB per tutti i clienti MVNO Se proviene da un operatore virtuale è possibile attivare Vodafone Special 30GB, inizialmente disponibile solo ...

Vodafone - Tim e Wind Special a confronto : minuti - SMS e tanti Giga : Vodafone, Tim e Wind: confronto delle offerte Special dei tre operatori che includono chiamate, anche illimitate, SMS e fino a 30GB in 4G a partire da 9€ al mese. Attenzione ai costi aggiuntivi e a quelli extra soglia che fanno lievitare la spesa sia in fase di attivazione che mensile. Vodafone Special 30GB per tutti i clienti MVNO Se proviene da un operatore virtuale è possibile attivare Vodafone Special 30GB, inizialmente disponibile solo ...

Wind offre All Inclusive Flash 30 Giga o Smart 7+ Double ad alcuni ex clienti : In questi giorni alcuni ex clienti Wind o Tre Italia sarannoinvitati attraverso un messaggio informativo ad attivare un'offerta loro dedicata entro il 25 aprile L'articolo Wind offre All Inclusive Flash 30 Giga o Smart 7+ Double ad alcuni ex clienti proviene da TuttoAndroid.

Wind All Inclusive Celebration 30 Giga attivabile a tempo limitato : Solamente a tempo limitato è attivabile nuovamente la tariffa Wind All Inclusive Celebration 30, con 30 Giga di traffico dati, minuti e sms ad un prezzo interessante.Domani 12 aprile 2018 in concomitanza con la “Giornata Internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio”, Wind proporrà nuovamente la promo tariffaria All Inclusive Celebration 30, tariffa molto interessante per chi necessita di tanti Giga per navigare sul web con il ...

Wind offre chiamate illimitate e 20 Giga a 10 euro a chi proviene da TIM o da operatori virtuali : Last Minute Wind Smart 10 Easy 20 è il nome di un'interessante offerta che può essere attivata da chi proviene da TIM o da uno degli operatori virtuali L'articolo Wind offre chiamate illimitate e 20 Giga a 10 euro a chi proviene da TIM o da operatori virtuali proviene da TuttoAndroid.

Wind Smart 9 Special 1000 minuti 15 Giga internet : La nuova tariffa di Wind è sicuramente una delle più vantaggiose degli ultimi tempi. Si chiama Wind Smart 9 Special 1000 minuti 15 Giga.

Regalo Wind fino al 25 marzo con “Cogli l’attimo 1 GIGA Free” : come ritirarlo : Interessante Regalo Wind giunto in queste ore ad alcuni utenti che hanno ricevuto l'apposito SMS dalla compagnia telefonica. Sto parlando di "Cogli l'attimo 1 GIGA Free", con cui i clienti del noto operatore potranno ricevere 1 GB gratis tra oggi 23 marzo e domenica 25. Le notizie trapelate fino a questo momento sono frammentarie, ma alcuni dettagli li posso già condividere con chi è interessato all'iniziativa. In primis per quanto riguarda la ...

TRE COLPO A TIM - VODAFONE E Wind/ In difficoltà le grandi compagnie per l'offerta Super Internet con Giga Bank : Tre COLPO a Tim, VODAFONE e WIND: le grandi compagnie telefoniche sono in difficoltà per il mobile per le offerte irresistibili per la navigazione grazie a Super Internet con Giga Bank.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Due promozioni Wind per la Festa del Papà 2018 il 19 marzo : ricarica gratis e sensazionali 30 Giga a 10 euro : I regali per la Festa del Papà 2018 con Wind si sdoppiano in due promozioni dell'operatore arancione: la prima è la più classica e riguarda la possibilità di ottenere ricarica gratuita per la propria SIM; la seconda, al contrario, è relativa ad una specifica promozione attivabile solo oggi in occasione della speciale ricorrenza per i nuovi clienti, con un pacchetto dati di ben 30 GB al costo di appena 10 euro. Vediamo nel dettaglio come ...