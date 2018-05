William | Kate e una fiaba benedetta dai lillà

vanityfair

: RT @jimindipitie: Il matrimonio di Ed Sheeran lo devono far vedere in diretta su Rai Uno come quello di William e Kate - _outersxpace : RT @jimindipitie: Il matrimonio di Ed Sheeran lo devono far vedere in diretta su Rai Uno come quello di William e Kate - chiarettacera : RT @liveinacastle: Attendo con ansia il #RoyalWedding , nel frattempo ecco due delle foto che più preferisco del matrimonio di William & Ka… - speroscherzi_ : Le foto del matrimonio di William e Kate mi svolgono sempre perché lei tanto quanto ma William e Harry sono invecchiati tantissimo. -

(Di domenica 13 maggio 2018) Cinque giorni e una manciata di ore e il lieto evento dell’anno andrà finalmente in scena. Harry, Meghan e qualche centinaio di invitati daranno il via nella cornice di Windsor a un matrimonio che, statene certi, molto ci regalerà negli anni a venire. Evento privato ma pur sempre royal wedding, le nozze del secondogenito del re in panchina perenne si preannunciano sì fastose e degne al rango, ma certo non paragonabili a quelle del fratello, che a differenza sua un giorno dovrà salire al trono e senza fare 66 anni di anticamera come il padre. D’altra parte, quel 29 aprile del 2011, la monarchia inglese girava definitivamente pagina. Con ladel bel principe un po’ stempiato e dell’eterna fidanzata venuta dai nouveaux riches baciati dal Web, il popolo smetteva il lutto per Diana, riponeva in soffitta le pile di tabloid zuppi di corna e ripicche e ...