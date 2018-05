WhatsApp | in arrivo una nuova funzione | le cose da sapere

WhatsApp : nuovo aggiornamento in arrivo - le cose da sapere Video : WhatsApp non smette di sorprendere e torna ad essere al centro dell'attenzione per via di un nuovo aggiornamento che sta per fare il suo ingresso sugli smartphone di tutti gli utenti. Nel corso dell'ultimo periodo, la piattaforma ha apportato molti cambiamenti sostanziali che hanno fatto piacere ai consumatori. L'app infatti conta sempre più iscritti: si parla di più di un miliardo di utenti che in tutto il mondo hanno installato l'applicazione ...

WhatsApp - c'è aria di rivoluzione : ecco le novità in arrivo per gli utenti Video : 2 #Whatsapp è in continua evoluzione. Sono innumerevoli le notizie che ruotano attorno alla famosa app di messaggistica. Ovviamente merito degli sviluppatori del colosso che di giorno in giorno sono costantemente al lavoro. L'obiettivo è quello di sopraffare la concorrenza, con aggiornamenti sempre pensati per l'utente finale. Sono poche le alternative ed è chiaro comprenderlo grazie al numero di download visionabile negli ...

WhatsApp e Messenger : in arrivo la rivoluzione - le cose da sapere assolutamente Video : #WhatsApp e Messenger una cosa sola? non ancora. E non è detto che mai questo possa accadere. Nel frattempo ci si trova in un periodo in cui entrambe le applicazioni sono interessate da profondi cambiamenti. Si tratta di due tra le app di messaggistica più diffuse e si caratterizzano per la loro capacita' di essere multi-piattaforma. WhatsApp, com'è noto, è diventata una vera e propria piattaforma basata sul numero d'utenza telefonica, mentre ...

WhatsApp novità in arrivo : adesivi e video chiamate di gruppo annunciati : Secondo quanto affermato alla conferenza F8 di Facebook, WhatsApp in futuro sarà aggiornato e implementerà le video chiamate di gruppo e gli adesivi.Facebook durante la conferenza F8, ha annunciato che nei prossimi mesi saranno implementate alcune interessanti novità sull’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: WhatsApp.WhatsApp le novità annunciate alla conferenza F8 di Facebook: i dettagliIl direttore di ...

WhatsApp : ecco la funzione privacy nascosta su Android e grandi novità in arrivo Video : #WhatsApp è un fiume tecnologico in piena. L'aprile che ci stiamo lasciando alle spalle, pur senza stravolgimenti, ha messo in atto una serie di cambiamenti importanti per l'applicazione. Soprattutto nella sua versione per #Android. Il mese è stato quello in cui sono state aggiunte delle funzionalita' importanti. L'app per il sistema operativo di Google si è finalmente dotato della possibilita' di registrare le note vocali senza tenere premuta ...

WhatsApp : un trucco molto utile e le anticipazioni sulla rivoluzione in arrivo Video : #Whatsapp ha una concorrenza agguerrita. Basta dare un'occhiata ai vari store per capire quante siano le applicazioni che possono essere concorrenti della popolare app di messaggistica. Sono tantissimi i sistemi multi piattaforma che consentono lo scambio di messaggi, foto, Video e files, ma nessuna di queste riesce a raggiungere i numeri di quello che dal 2009 può essere considerato il leader assoluto nel settore. Si tratta di una concorrenza ...

WhatsApp : un trucco molto utile e le anticipazioni sulla rivoluzione in arrivo : Whatsapp ha una concorrenza agguerrita. Basta dare un'occhiata ai vari store per capire quante siano le applicazioni che possono essere concorrenti della popolare app di messaggistica. Sono tantissimi i sistemi multi piattaforma che consentono lo scambio di messaggi, foto, video e files, ma nessuna di queste riesce a raggiungere i numeri di quello che dal 2009 può essere considerato il leader assoluto nel settore. Si tratta di una concorrenza ...

WhatsApp : la rivoluzione del Gdpr e un'altra in arrivo - le cose da sapere : #Whatsapp ha cambiato il modo di comunicare dell'umanità. È l'app iconica di come gli smartphone si siano inseriti in maniera prepotente nella quotidianità dell'uomo. Bastano davvero pochi secondi per recapitare a chi sta dall'altra parte del mondo un messaggio testuale, una nota vocale, un video, una foto o persino un files. Oggi le alternative non mancano e spesso sono anche valide, ma stando ai numeri degli store non si riesce a non notare ...

WhatsApp - in arrivo le note video : 24 Aprile 2018 - Con quasi 2 miliardi di utenti in tutto il mondo , WhatsApp è di gran lunga l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata e apprezzata. Facile da utilizzare e affidabile , anche se non manca qualche malfunzionamento di tanto in ...

“Attenzione!”. WhatsApp - cosa succede alla app dei messaggi. L’ultima regola in arrivo fa ‘tremare’ qualcuno : Fondata nel 2009 da Brian Acton e Jan Koum, Whatsapp è la più celebre delle applicazioni per messaggistica istantanea. Al prezzo di pochi centesimi all’anno, Whatsapp permette di condividere messaggi testuali, vocali, immagini e video con tutti gli altri utenti del servizio, bypassando i costi imposti dagli operatori per servizi come sms e mms. Whatsapp prevede un’età minima per poter utilizzare i suoi servizi, che al momento è di ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - ecco da quando Video : #WhatsApp potra' essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguardera', appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - ecco da quando : WhatsApp potrà essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguarderà, appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

WhatsApp : Parallel Space - update e svolta in arrivo - le cose da sapere Video : #Whatsapp mette d'accordo tutti. Si, perché volendo trovare un qualcosa che unisce le varie piattaforme degli smartphone nulla è così ecumenico come la popolare app di messaggistica. Che si tratti di utenti di Apple e Ios o di altri brand con #Android a bordo cambia poco. I milioni di utenti che ogni giorno scambiano comunicazioni attraverso la nota applicazione lo fanno senza distinzione di marca o sistema operativo. Potere di un software che, ...

WhatsApp : aggiornamento in arrivo - ecco due trucchi che pochi conoscono Video : #WhatsApp è in cima. E quando stai in cima puoi solo scendere. Ed è questo il motivo principale per il quale il lavoro degli sviluppatori non si ferma mai. Quella che prima era una semplice applicazione finalizzata allo scambio di foto e messaggi, nel tempo è diventata una vera e propria piattaforma. Lo sviluppo non sembra destinato a fermarsi dato che a breve e lungo termine sono attese novita' sostanziali che potrebbero risultare molto gradite ...