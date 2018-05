WhatsApp | cambia la cancellazione dei messaggi

WhatsApp - nuovo aggiornamento : arriva lo schermo mobile - cambiano anche i gruppi : Continuano gli aggiornamenti di WhatsApp, l’app di messaggistica più famoso del sempre. L’app conta infatti più di un miliardo di utenti. Con il nuovo aggiornamento verrà modificato il modo di visualizzare i video. A breve sarà infatti possibile visualizzare i video Facebook o Instagram, inviati tramite link nella piattaforma, direttamente dalla chat dell’app. Mentre fin’ora l’applicazione apriva un nuovo URL, con ...

WhatsApp cambia : Koum lascia - pubblicità - nuove funzioni e che numeri : Quante notizie nell’ultima settimana su Whatsapp, cambiamenti che riguardano diversi aspetti: dalle novità in arrivo, al messaggio che blocca l’app, al fondatore, Jan Koum, che lascia l’azienda che ha fondato e acquistata da Facebook nel 2014. Whatsapp, l’app di istant messaging dà i numeri Oltre 2 miliardi di minuti di chiamate vocali e video e oltre 65 miliardi di messaggi vengono spediti ogni giorno su Whatsapp. Questi ...

WhatsApp cambia regole : accesso vietato a chi ha meno di 16 anni : Anche WhatsApp, la app di messaggistica istantanea comprata da Facebook nel 2014,si adegua alle nuove norme europee sulla privacy. In vista dell’applicazione della Gdpr, il regolamento...

WhatsApp - si cambia : ora è vietata agli under 16 : WhatsApp ha aumentato l'età minima per utilizzare il suo servizio da 13 a 16 anni in Europa. Per tutti gli altri utenti nel mondo resta a 13 anni. La decisione rientra in un aggiornamento dei suoi Termini di Servizio comunicato con un post sul suo blog e fa parte dei provvedimenti presi in vista del nuovo Regolamento ...

WhatsApp aumenta l’età minima per utilizzare il servizio : ecco cosa cambia : WhatsApp ha aumentato l’età minima per utilizzare il suo servizio in Europa, da 13 a 16 anni (per tutti gli altri utenti nel mondo resta a 13 anni): la decisione rientra in un aggiornamento dei suoi Termini di servizio comunicato con un post sul suo blog ed è parte dei provvedimenti presi in vista del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) che entrerà pienamente in vigore il 25 maggio. Nei prossimi giorni l’app di ...

WhatsApp e Telegram : Francia contro Zuckerberg? Ecco come cambia il futuro Video : #Whatsapp e Telegram sono e saranno eterni rivali. Whatsapp mantiene saldamente la leadership come app utilizzata per la messaggistica. Telegram rincorre, proponendo in molti casi una migliore offerta di servizi e funzionalita', almeno in quanto a numeri. La verita' è che sia l'uno che l'altro hanno rivoluzionato il modo di comunicare, tenuto conto che che difficilmente chi possiede uno smartphone non le abbia installate entrambe o almeno una ...

WhatsApp : la funzione cambia numero adesso ha aggiunto una nuova opzione : La prossima funzione ‘cambia numero’ che sarà implementata su WhatsApp ora include un’opzione per notificare automaticamente i tuoi contatti del cambiamento: link download APK (per chi la vuole provare).Gli ingegneri informatici di WhatsApp stanno lavorando molto duramente per rendere l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo sempre più facile da utilizzare e ricca di novità.Di recente ...

“Finalmente!” - WhatsApp - due grandi novità. Cambia tutto - a cominciare dalla funzione più usata (e sarà una meraviglia - parola di esperti) : Una cosa che non smetteremo mai di fare è quella sull’aggiornarvi sulle numerose novità che giorno per giorno WhatsApp ci regala. Il servizio di messaggistica istantanea, ancora una volta, torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l’applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ve lo ricordate? Eppure successivamente e ...

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...