Warhammer | Total War - Reloaded

eurogamer

: Ecco l'evoluzione di #TotalWar: #Warhammer degli ultimi due anni #reloaded - Eurogamer_it : Ecco l'evoluzione di #TotalWar: #Warhammer degli ultimi due anni #reloaded - LegioItalicaGC : Total War Warhammer II | Patch Norsca | Speculazioni e Novità: - KRANORZOR : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 13 maggio 2018) Era solo questione di tempo prima che qualcuno realizzasse uno strategico basato sulla seriee già da parecchi anni in molti avevano puntato su Creative Assembly. La serieWar, con il suo mix di strategia a turni e scontri in tempo reale comprensivi di assedi, ha reso la serieWar la piattaforma perfetta per questo genere di progetti.War:è stato pubblicato ad aprile 2016 solo su PC e immediatamente si è confermato un buon di vendite successo non solo per la grande attesa che c'era per il gioco ma anche per il superiore livello qualitativo rispetto al titolo precedente. Come ricorderete daldi Rome II di qualche mese fa, l'uscita decisamente affrettata del secondo capitolo della serie bellica dedicata all'Impero Romano, aveva causato parecchi malumori tra gli appassionati. Scarsa rifinitura, scelte progettuali discutibili e una gestione dei ...