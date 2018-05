Vuoi scommettere? | da giovedì 17 maggio in prima serata su Canale 5

Michelle Hunziker / Al posto di Marco Bocci ad Amici 17 : pronta a partire con "Vuoi scommettere?" : Michelle Hunziker, ospite questa sera di Maria De Filippi ad Amici, presenta il suo nuovo programma 'Vuoi scommettere' che conduce con Aurora Ramazzotti. Scontro con Barbara D'Urso.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:14:00 GMT)

Vuoi scommettere? | Gerry Scotti - Federica Panicucci - Stefano De Martino e Annalisa ospiti (Anteprima Blogo) : Dopo Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Antonino Cannavacciuolo, Alberto Tomba, Nek, Ricky Tognazzi e Andrea Pucci nella prima puntata e Alessia Marcuzzi, Pippo Baudo, Emma, Martin Castrogiovanni e Stefania Sandrelli nella seconda, a Vuoi scommettere? arriveranno altri ospiti di primissimo livello. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, alla nuova trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti ...

'Vuoi Scommettere?' con Michelle Hunziker e Aurora omaggia Fabrizio Frizzi : Vuoi Scommettere rende omaggio a Fabrizio Frizzi, il conduttore di Rai Uno scomparso lo scorso mese di marzo. Giovedì 17 maggio su Canale 5 debutterà Vuoi Scommettere?, il remake di Scommettiamo Che? condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci negli anni Novanta su Rai Uno. Proprio Frizzi era stato al timone del programma fino all’edizione del 2001 affiancato anche da altre colleghe. La conduzione del remake dello storico programma di Rai Uno è ...

Vuoi Scommettere? : la nuova sfida di Michelle Hunziker slitta a giovedì 17 maggio 2018 : Con la nota conduttrice anche la figlia Aurora Ramazzotti. Maria De Filippi tra gli ospiti della prima puntata.

Aurora Ramazzotti : “Vuoi scommettere è una grande opportunità” : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sarà il duo, tutto al femminile, alla conduzione di Vuoi Scommettere, il game show in partenza dal 17 maggio su Canale 5 Parte giovedì 17 maggio in prima serata Vuoi Scommettere, il nuovo game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti nel ruolo dell’inviata. Si tratta della prima volta che mamma e figlia lavorano insieme. Un’esperienza che si preannuncia una grande ...

Aurora Ramazzotti/ La nuova sfida televisiva con mamma Michelle Hunziker in Vuoi scommettere? (Verissimo) : Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è pronta al debutto in televisione al fianco della madre nella nuova trasmissione "Vuoi scommettere?" (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:13:00 GMT)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti 'nel pallone' : le difficoltà impreviste a Vuoi scommettere? : La scommessa vinta di Michelle Hunziker si chiama Aurora Ramazzotti . La conduttrice svizzera nel nuovo show Mediaset Vuoi scommettere? ha accanto come inviata la figlia e dal 17 maggio, per cinque ...

Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti insieme al timone del game show “Vuoi scommettere”? : Da giovedì 17 maggio, in prima serata su Canale 5, parte “Vuoi scommettere?”, il game show che vede per la prima volta insieme in tv Michelle Hunziker – che ha condotto anche la versione tedesca del programma “Wetten, Dass…? – e la figlia Aurora Ramazzotti, nel ruolo d’inviata speciale delle esterne. In ogni puntata, sette concorrenti/scommettitori si cimentano in sfide divertenti, curiose, ai limiti del possibile. Personaggi ...

