La lista deliracheno,lo sciitaappoggiato dalla comunità internazionale,è in vantaggio nelle elezioni svoltesi ieri in. Le prime dopo la sconfitta e la cacciata dell'Isis., in posizione di equilibrio fra potenze regionali (Iran e Arabia Saudita),e mondiali (Russia e Usa), dovrebbe ottenere un 2° mandato con circa 60 seggi su 329,stando ai dati preliminari Lo tallona l'inedita alleanza tra comunisti e sciiti radicali legati a Sadr, la lista 'Marciandola riforma', che avrebbe conquistato 51 seggi.(Di domenica 13 maggio 2018)