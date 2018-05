Volley | Gino Sirci | “Ivan Zaytsev via da Perugia | illumineremo l’Italia con Leon” Zar al

oasport

(Di domenica 13 maggio 2018) Ivanandrà via dadove invece arriverà Wilfredo Leon. L’annuncio è stato dato, il Presidente dei Block Devils, al termine della Final Four della Champions League conclusa al terzo posto dagli umbri. Il vulcanico imprenditore è stato lapidario nelle dichiarazioni: “di certo andrà via, ha detto che se ne sarebbe voluto andare sin dall’inizio dell’anno. Noil’Italia con Wilfredo Leon. Vogliamo che vengano a vederlo giocare dall’Europa, voglio che sia il mio capolavoro averlo portato in Italia. Vogliamo offrire uno spettacolo ogni domenica. In panchina? Ci sarà Lorenzo Bernardi, è il nostro allenatore, lo abbiamo deciso un anno fa quando rinnovammo un biennale“. Lo Zar dunque lascerà la Sir dopo aver vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana da schiacciatore. Prossima direzione Modena, dove ...