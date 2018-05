Volley femminile | Nations League 2018 | tutto il regolamento | come funziona il nuovo

Volley : Nazionale Femminile - ecco le 14 atlete per gli Stati Uniti : ROMA -La Nazionale Femminile è in partenza , volo da Milano domani mattina, per la prima Pool della Volleyball Nations League che si svolgerà a a Lincoln , Stati Uniti, dal 15 al 18 maggio dove si ...

Volley : A1 Femminile - Bargamo rilancia le proprie ambizioni grazie a Zanetti : Insieme a Zanetti Formaggi, storica azienda bergamasca leader in Italia e nel mondo nella produzione di formaggi italiani, ci sarà Habilita, presente sul territorio della provincia di Bergamo con ...

Volley femminile - Nations League 2018 : tutte le partite dell’Italia. Date - orari e calendario delle azzurre : La Nations League 2018 di Volley femminile è la nuova competizione internazionale che prende il posto del Grand Prix. Ogni Nazionale giocherà 15 partite compresse in appena 5 settimane. L’Italia proverà a essere protagonista e cercherà di raggiungere la Final Six di Nanjing ben consapevoli che l’obiettivo è arrivare al top ai Mondiali. Non si giocherà più durante il weekend (riservato alla competizione maschile) ma dal martedì al ...

Volley : A2 Femminile - sfida decisiva per Battistelli e Fenera : S.G.MARIGNANO , RIMINI, - Battistelli San Giovanni in Marignano e Fenera Chieri chiuderanno domenica pomeriggio la loro stagione. Soltanto una potrà festeggiare la promozione in Serie A1. La sfida, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la prima tappa. A Lincoln senza Egonu e tante big - Nazionale giovane : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Lincoln (USA) dal 15 al 18 maggio dove affronteranno le padrone di casa, la Polonia e la Turchia. Come già annunciato, saranno assenti tutte le ragazze di Novara e Conegliano che hanno disputato la Finale Scudetto e la Final Four di Champions League: Paola Egonu, Cristina ...

Beach Volley - World Tour 2018 Lucerna. Doppia sconfitta azzurra al femminile : si gioca per entrare nei sedicesimi : Due sconfitte per l’ItalBeach al femminile nella giornata inaugurale del main draw sulla sabbia (bagnata a causa della forte pioggia) di Lucerna. Menegatti/Giombini sono uscite battute dalla battaglia contro le austriache Plesiutschnig/Schutzenhofer, reduci dal loro primo trionfo nel World Tour a Mersin. Le azzurre hanno giocato per lunghi tratti alla pari con la coppia austriaca, che però ha avuto qualcosa in più in fase punto, vincendo ...

Volley : A1 Femminile - arriva una nuova "Farfalla" Britt Herbots : BUSTO ARSIZIO , VARESE, - La talentuosa schiacciatrice belga Britt Herbots è da oggi una nuova farfalla che farà parte del roster della Unet E-Work Busto Arsizio per la stagione 2018/19. 182cm di ...

Volley : A1 Femminile - la talentuosa Herbots nuovo acquisto di Busto : Busto ARSIZIO , VARESE, - Non ha certo perso tempo la Unet E-Work Busto Arsizio in queste prime settimane di mercato. Dopo l'arrivo di Kaja Grobelna e Giulia Leonardi si è assicurata le presazioni di ...

Volley : A1 Femminile - Firenze preleva da Bergamo Mina Popovic : Nel 2013 invece esordisce nella nazionale maggiore, con la quale nel 2015 conquista sia la medaglia d'argento in Coppa del Mondo che quella di bronzo al campionato europeo, poi lascia per la prima ...

Volley : A1 Femminile - Rachael Adams torna in Italia - firma per Monza : Monza- Rachael Adams sarà una giocatrice della Saugella Monza per la stagione 2018/2019. La centrale statunitense, proveniente dalla squadra turca dell' Eczacibasi Istanbul , è quindi pronta a fare ...

Volley : A1 Femminile - Novara ingaggia Yamila Nizetich : Pressioni? Lo sport è fatto di questo: si gioca per vincere e la pressione è una delle componenti, un fattore che personalmente non mi spaventa ma che al contrario mi stimola a dare tutta me stessa ...

Volley femminile - Nations League 2018 : tutte le partite dell'Italia. Il calendario completo - programma - date - orari - avversari e tv : tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della FIVB e in DIRETTA LIVE scritta su OASport, attendiamo di sapere se ci saranno delle dirette tv. MARTEDÌ 15 MAGGIO: 23.

Volley : Nazionale Femminile - l'Italia battuta dal Giappone nella prima stagionale : BUSTO ARSIZIO , VARESE, - L' Italia Femminile , in evidente ritardo di preparazione, si fa battere nella prima amichevole della stagione, davanti al pubblico del Palayamamay di Busto Arsizio , oltre ...