Video Pescara Ascoli | 0-1 | | highlights e gol della partita | Serie B 41giornata

Video/ Pescara Ascoli (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata) : Video Pescara Ascoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, valida nella 41^ giornata della Serie B. Bianchi decide il match all'Adriatico con la rete al 18'.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:52:00 GMT)

Video/ Novara Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Novara Pescara (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata di Serie B. Valzania pareggia i conti per i delfini al Silvio Piola.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:36:00 GMT)

Video/ Pescara Cesena (0-0) : gli highlights della partita (Serie B - 39^ giornata) : Video Pescara Cesena (risultato finale 0-0): gli highlights della partita che si è giocata in Serie B. Pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre che restano in zona pericolosa(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:48:00 GMT)

