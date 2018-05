Video Gol Atalanta-Milan 1-1 | Highlights e Tabellino 37^giornata Serie A 13-05-2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 13 maggio 2018) Risultato Finale: Cronaca eGol Kessié, Masiello 37° GiornataA 13 MaggioLe aspettative prima del match erano altissime, in palio un posto Europa League, e le due squadre non hanno deluso nessuno. Sotto la pioggia battente, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, si è vista un’ottima partita sotto tutti i punti di vista, divertente, tattica, e pazza. Questi tre aggettivi servono a dare un’idea chiarissima di quello che i protagonisti hanno messo in campo. Divertente perché per un’ora di gioco le squadre si sono equivalse, con molte azioni da una parte e dall’altra, i 22 protagonisti hanno regalato davvero un fantastico spettacolo. Tattica perché le due formazioni per un’ora non hanno concesso nulla, con entrate decise e dure, tant’è che l’arbitro è stato costretto ad ammonire ben 11 giocatori, più due ...