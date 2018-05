Vicenza ROSSO fuoco La città adesso si infiamma E c' è anche Variati a tifare

Renzo Rosso : “voglio comprare il Vicenza” : “Mi sento in obbligo di dare una mano a diecimila tifosi e ad un territorio che ha dato tanto a me e alle mie aziende, sento l’orgoglio di potermi mettere a disposizione di una società con 116 anni di storia, del Vicenza che è un patrimonio del calcio nazionale”. Con queste parole Renzo Rosso ha annunciato al Giornale di Vicenza la decisione di scendere in campo per acquisire il ramo d’azienda del ...