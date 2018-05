Via la legge Fornero e ok alla quota 100 per le pensioni | la bozza del

Brexit - May rinVia a oltranza la legge su uscita dalla Ue : troppe divisioni : A Westminster c'è una maggioranza di deputati, anche conservatori, disposta a votare a favore di restare nell'Unione doganale

Luca Traini - procura contesta nuova legge su propaganda razziale. Imputato dà consenso ad abbreViato : A Luca Traini, l’uomo che il 3 febbraio scorso sparò contro alcuni stranieri per vendicare la morte di Pamela Mastropietro, il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha contestato la nuova fattispecie di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Il reato è previsto dal nuovo art. 604 bis del codice penale introdotto contestualmente alla recente abrogazione dell’art. 3 ...

Ambiente - Toscana : tutela dell’acqua dall’inquinamento - Via libera alla legge : Nuovo intervento normativo in tema di tutela delle acque da inquinamento, in particolare nella parte relativa agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali. La Regione Toscana ha predisposto un testo per equiparare i limiti di emissione imposti dalla normativa nazionale per gli impianti superiori ai 2mila abitanti equivalenti. Come illustrato in Aula dal presidente della commissione ...

Vulcano Kilauea - le leggende della dea Pele : sfortuna e disgrazie per coloro che portano Via le sue rocce : La spiritualità è una parte importante della cultura hawaiana. Esistono molti miti e leggende che le famiglie locali hanno trasmesso nel corso degli anni. E i due maggiori vulcani della Grande Isola, il Kilauea e il Mauna Loa, sono le fonti di molte di queste storie bizzarre. Ad illuminare la maggior parte delle antiche leggende hawaiane è Pele, dea del fuoco, dei fulmini, del vento, della danza e dei vulcani. Conosciuta anche come “la donna che ...

Salvini apre ad un governo a tempo : "Con M5s fino a dicembre - riscriViamo legge elettorale" : "L'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludiamo qualsiasi governo tecnico alla Monti. Ribadisco l'invito ai Cinque stelle a ragionare su come accompagnare l'Italia nei prossimi mesi per un...

Pupo fuma cannabis in California/ Video - Le Iene : inViato in favore della legalizzazione delle droghe leggere : Pupo strafatto in California il Video, Le Iene Show: inviato d'eccezione in favore della legalizzazione delle droghe leggere, ecco come è andato il servizio.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:08:00 GMT)

Riforma pensioni/ Via la Legge Fornero - Cottarelli ricorda quanto costa (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Via la Legge Fornero, Cottarelli ricorda quanto costa. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 maggio(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:41:00 GMT)

Migliori Treppiedi Compatti e Leggeri da Viaggio : Treppiedi Leggeri e Compatti da portare comodamente in Viaggio anche nel bagaglio a mano visto che hanno dimensioni e peso contenuti. I Migliori Treppiedi Leggeri del 2018 Migliori Treppiedi Leggeri e Compatti del 2018 Con la bella stagione alle porte, scampagnate, mare, viaggi e weekend fuori porta saranno immortalati dai vostri smartphone e dalle vostre […]

Donazione organi - Via l'anonimato per legge : in 14mila per la petizione online del papà di un 15enne morto per infarto : Marco Galbiati: "Ho conosciuto tramite social il ragazzo che ha ricevuto il rene destro di mio figlio. Conoscerci e raccontargli chi era Ricky è stata...

La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest - per Via di una legge proposta dal governo Orbán : Open Societies Foundations, la seconda più grande organizzazione filantropica del mondo dopo la Bill and Melinda Gates Foundation, finanziata dal miliardario americano di origine ebrea ungherese George Soros, ha annunciato che sta riflettendo sul da farsi con la sua sede The post La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest, per via di una legge proposta dal governo Orbán appeared first on Il Post.

La leggenda del pirata Henry Morgan e le acrobazie di Boris Vian : Eva Fuego si sedette a terra con le mani tremanti. Si sentiva ingannata. Il tesoro di Henry Morgan era sempre stato lì, sotto i loro piedi, dietro quella porticina oltre la quale la vecchina si era presa gioco di loro per decenni (…) ammirò gli arabeschi dei candelabri e gli ingranaggi diamantati degli orologi. Ma in mezzo ai pensieri confusi che si agitavano nella sua mente, non riusciva a scrollarsi di dosso il ricordo di severo Bracamonte. ...

Preoccupa legge italiana sulle foreste in Via di approvazione : 154 " che potrebbe essere approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri ha aspetti Preoccupanti che consigliano un ripensamento, peraltro auspicato da una parte consistente del mondo ...

Viaggio in Aspromonte - nei luoghi di Papa Silvestro : “C’è una cupola che ha il suo nome. Leggenda vuole che vi abbia vissuto il suo eremitaggio” : “In una zona impervia, nascosta nell’alto corso della fiumara Gallico, ai piedi di Gambarie d’Aspromonte si trova una cupola dove Silvestro, destinato a divenire Papa, avrebbe vissuto il suo eremitaggio prima di conoscere Costantino. Si tratterebbe dei resti di un’abside di una chiesa forse risalente all’epoca degli eremitaggi basiliani. La vedremo in occasione del Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche”. Lo ha dichiarato ...