Vettel | ' Oggi non avevamo il passo | le nostre gomme duravano meno delle altre'

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Oggi ho sbagliato io - la Ferrari va bene” : Non certo una giornata da incorniciare per Sebastian Vettel il day-1 del weekend a Baku (Azerbaijan), quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. 11° al termine delle prove libere 2, il pilota della Ferrari ammette le proprie responsabilità e fa un’analisi sincera di quanto avvenuto in pista. “Credo che questo circuito sia piuttosto complicato, non è semplice trovare il ritmo. Non l’ho trovato stamattina e ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Oggi ho sbagliato io - la Ferrari va bene” : Non certo una giornata da incorniciare per Sebastian Vettel il day-1 del weekend a Baku (Azerbaijan), quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. 11° al termine delle prove libere 2, il pilota della Ferrari ammette le proprie responsabilità e fa un’analisi sincera di quanto avvenuto in pista. “Credo che questo circuito sia piuttosto complicato, non è semplice trovare il ritmo. Non l’ho trovato stamattina e ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Sapevo che quel tempo era possibile. Oggi condizioni difficili ma tutto è più facile con questa macchina” : Sebastian Vettel scatterà per la seconda volta consecutiva dalla pole position. Il tedesco si è preso la prima casella in griglia del GP di Cina proprio nell’ultimo giro utile. “Ho sbagliato nel primo giro, in curva 3 e 6. Ho avuto sovrasterzo ma sapevo che se avessi fatto un giro pulito ce l’avrei fatta. Le gomme sono molto sensibili. Sapevo che quel tempo era possibile, bastava mettere tutto in ordine. Ho dovuto aspettare ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (8 marzo). Sebastian Vettel al comando - le Mercedes inseguono : Sebastian Vettel ha realizzato il miglior tempo nella penultima giornata di Test di F1 a Barcellona. Il tedesco si è scatenato al volante della sua Ferrari e ha scaldato tutti i tifosi percorrendo una mole esorbitante di giri e fermando il cronometro su un notevole 1:17.182, crono ottenuto con le hypersoft. La mescola più leggera proposta dalla Pirelli si sposa a meraviglia con la Rossa che ha svolto anche un lungo lavoro sul passo gara e che ha ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (7 marzo). Daniel Ricciardo in testa - Hamilton e Bottas inseguono. Vettel e Raikkonen nascosti : Daniel Ricciardo ha firmato il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1 a Barcellona. Sul circuito catalano, l’australiano della Red Bull ha firmato un rilevante 1:18.407 montando le hyper-soft, la mescola più morbida fornita dalla Pirelli. Con la gomma più prestazionale ha fatto la differenza nei confronti delle due Mercedes: Lewis Hamilton si è fermato a 1:18.400 mentre Valtteri Bottas non è andato oltre 1:18.560, entrambi su ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (6 marzo). Sebastian Vettel piazza il miglior tempo - Bottas e Hamilton alle spalle : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1. A Barcellona, dove è incominciata la seconda tranche di prove dopo quella complicata della scorsa settimana, il tedesco della Ferrari ha piazzato un rivelante 1:20.396, tempo ottenuto in mattinata su gomme medie. La Rossa è letteralmente volata e ha fatto la differenza infliggendo due decimi di distacco alla Mercedes di Valtteri Bottas (1:20.596, soft) e tre alla ...