VALERIA MARINI E Patrick Baldassarri | pronti al grande passo senza dimenticare Cecchi

Giovanni Cottone querela VALERIA Marini/ “Mi ha accusato di furto - i giudici stabiliranno chi mente…” : Giovanni Cottone querela l'ex moglie Valeria Marini: “Mi ha accusato di furto, i giudici stabiliranno chi dice la verità...", poi parla anche di Fabrizio Corona e Gigi D'Alessio.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:03:00 GMT)

VALERIA MARINI querelata dall’ex marito Giovanni Cottone : il motivo : Giovanni Cottone ha denunciato Valeria Marini Giovanni Cottone ha annunciato, nel corso dell’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Oggi, in edicola da domani, di voler querelare Valeria Marini. Cottone e la showgirl si sono sposati il 5 maggio 2013; i due si separarono dopo nemmeno un anno. In realtà si scoprì che l’imprenditore era già sposato in Chiesa e quindi le nozze con Valeria Marini furono annullate presso la ...

Giovanni Cottone : "Ho querelato VALERIA Marini. Fabrizio Corona? È nata una bella amicizia in carcere" : Reduce da 184 giorni di carcere e altrettanti di arresti domiciliari, Giovanni Cottone torna a parlare dalle pagine del settimanale Oggi del matrimonio naufragato con Valeria Marini.Perché è finito il matrimonio con Valeria Marini? Dovrei saperlo per rispondere e a oggi ancora non lo so… Io le avrei nascosto di avere dei figli? Preciso i fatti: ho tre figli e lei li ha conosciuti tutti.prosegui la letturaGiovanni Cottone: "Ho querelato ...

VALERIA MARINI a Rita Rusic : “Su di me solo falsità e bugie. Ci vedremo nelle sedi competenti” : “Ci sono persone che vengono solo quando ci sono le telecamere per pubblicità e per dare fastidio alla famiglia”. Così aveva parlato Rita Rusic durante una puntata di Storie Italiane con ospite Vittorio Cecchi Gori. Il riferimento era a un festa a Miami, alla quale la Rusic dice avrebbe preferito partecipare senza ‘incursioni’ dei fotografi e telecamere, soprattutto per il figlio Mario. A rovinare tutto sarebbe stata Valeria ...

VALERIA MARINI a Domenica Live : «Ho aiutato Vittorio Cecchi Gori - era solo e con tanti problemi» : ROMA - «Quando ho conosciuto Vittorio, era già separato e divorziato da tempo. Ho incontrato un uomo solo con tanti problemi, ho cercato di aiutarlo e...

VALERIA MARINI felice con Patrick replica alle accuse di Rita Rusic a Domenica Live : Valeria Marini a Domenica Live col nuovo fidanzato Patrick Baldassari per replicare alle accuse di Rita Rusic Ospite di Domenica Live, Valeria Marini ha replicato alle recenti accuse di Rita Rusic. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha pubblicamente attaccato la showgirl sarda a Sabato Italiano, il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. […] L'articolo Valeria Marini felice con Patrick replica alle accuse di Rita Rusic a ...

Domenica Live - VALERIA MARINI sulle accuse di Rita Rusic : ‘Tutte bugie’ : Dopo le accuse di Rita Rusic, tocca a Valeria Marini replicare. E lo fa dal salotto di Domenica Live. Non risponde agli attacchi punto per punto ma si limita a definirli una ‘bugie’ e ricorda come lei sia stata accanto a Vittorio nel momento più difficile per la sua carriera. Mentre parla arriva anche una telefonata di Cecchi Gori, ma non può parlare, il dottore dice che sta bene ma è molto stanco, ma saluta tanto Valeria e Barbara ...

Domenica Live - VALERIA MARINI risponde a Rita Rusic : "Non mi sono mai intromessa nei problemi familiari di Vittorio Cecchi Gori" (Video) : Continua la querelle tra Valeria Marini e Rita Rusic, che già qualche settimana fa si era 'scagliata' contro la bionda showgirl accusandola di aver rovinato la vita alla famiglia Cecchi Gori. La Marini è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, dove ha avuto modo di parlare anche del suo fidanzato Patrick Baldassari, con cui è ritornata la serenità. Rita Rusic contro Valeria Marini: ...

VALERIA MARINI furiosa replica a Rita Rusic a Domenica Live : Domenica Live: Valerina Marini contro le parole choc di Rita Rusic Valeria Marini in diretta a Domenica Live ha replicato oggi alle parole di Rita Rusic dette il giorno dopo il compleanno di Vittorio Cecchi Gori sulla bionda showgirl. La Rusic ha infatti affermato che Valeria aveva organizzato il tutto solo per dare fastidio alla famiglia e soprattutto per mostrarsi alle telecamere e ai giornalisti. Rita ha aggiunto anche la Marini non era ...

Patrick Baldassari - "nuovo" fidanzato di VALERIA Marini/ Ritorno di fiamma tra ex - la coppia a Domenica Live : Patrick Baldassari, il "nuovo" fidanzato di Valeria Marini: oggi sono ancora una coppia dopo la rottura di due anni fa. La showgirl lo presenta a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:57:00 GMT)

VALERIA MARINI contro Rita Rusic/ “Non è mai stata carina con me” (Domenica Live) : Valeria Marini contro Rita Rusic: nuove dichiarazioni a Domenica Live sull'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. “Non è mai stata carina con me”, aveva già dichiarato da Barbara d'Urso(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:47:00 GMT)

Rita Rusic contro VALERIA MARINI : "Ha rovinato la famiglia Cecchi Gori" : Lo scorso 27 aprile Vittorio Cecchi Gori ha celebrato il suo 76esimo compleanno al Vladimiro, classica location della dolce vita romana, con tutti i suoi amici, con il figlio Mario e con la sua ex compagna Valeria Marini. Ma tra i tanti presenti al party esclusivo, c'è stata una grande assente: l'ex moglie Rita Rusic. I due, dopo anni un po' turbolenti, sono tornati in ottimi rapporti, ma il mancato invito non è stato digerito. Così Rita è ...

Rita Rusic contro VALERIA MARINI : "Cecchi Gori non si deve far usare - lei ha rovinato la nostra famiglia" : Compleanno amaro per Vittorio Cecchi Gori. Il noto produttore cinematografico, tornato in grande forma dopo il malore dei mesi scorsi, ha voluto festeggiare i suoi 76 anni nello studio de Il Sabato Italiano su Rai 1. Per festeggiarlo, da Miami si è collegata la sua ex moglie Rita Rusic, che le è stata molto vicina durante l'ultimo periodo delicato. Il momento idilliaco, però, è stato rovinato da una polemica circa la festa di compleanno ...