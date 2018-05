USA | ufficio resta senza toilette a causa delle sanzioni contro la Russia

USA - deputati poveri dormono in ufficio : 4.03 Gli stipendi dei deputati Usa non sono alti. Un numero sempre più consistente di congressman ha deciso di dormire in ufficio,evitando così i costi dell'hotel o di un appartamento in affitto nella costosissima capitale. "Washington è troppo cara" lamenta al New York Post il deputato repubblicano Dan Donovan di Staten Island. Come lui, tanti i colleghi non possono pagare i costi delle trasferte a Washington. E così più di un deputato ha ...

RagUSA - chiuso il 26 e 27 l'Ufficio Infotourist : l'Ufficio che dovrebbe essere punto di riferimento per i turisti che visiteranno Ragusa rimarrà chiuso nelle due giornate del 26 e 27 aprile

Appalti al Comune di SiracUSA - 3 dirigenti a giudizio per abuso d'ufficio : Il gup del tribunale di Siracusa ha assolto dall'accusa di abuso d'ufficio un dirigente del Comune di Siracusa, Loredana Caligiore e un ex funzionario del municipio Rosario Pisana coinvolti in una ...

Regione Marche : 53 dirigenti accUSAti di abuso d'ufficio : Avrebbero permesso l'assunzione a tempo indeterminato di 776 persone violando la norma costituzionale che prevede l'ingresso nella pubblica amministrazione per concorso - Le indagini della Guardia di ...

CHIUSA PESIO/ Con la primavera torna l'orario estivo all'Ufficio turistico : Da domenica 15 aprile a domenica 30 settembre 2018 l'Ufficio resterà aperto anche la domenica. Ecco l'orario di apertura: dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, la ...

Università Foggia - fondi Miur per la ricerca USAti per altro : rettore e suo vice indagati per truffa e abuso d’ufficio : Concorso in truffa e abuso d’ufficio all’Università di Foggia: sono queste le ipotesi di reato a carico di ventuno indagati (tra cui rettore e pro rettore dell’ateneo) nell’ambito dell’inchiesta della Procura su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur nell’ambito del Pon ricerca e Competitività 2007-2013, soldi ottenuto dai gruppi di ricerca del Distretto agroalimentare regionale, il ...

Deficit USA - alert da Ufficio Budget Congresso : sopra $1 trilione in 2020 - pesa riforma fiscale Trump : Occhio alle stime sul Deficit americano diramate appena ieri dall'Ufficio di Budget del Congresso Usa.

USA : FBI - blitz nell'ufficio dell'avvocato di Donald Trump Video : #USA - L'#FBI, nella giornata di lunedì, ha condotto un blitz nell'ufficio dell'avvocato Michael D. Cohen. L'avvocato Cohen è il legale del presidente Donald #Trump nonché suo fedele confidente. Sono state sequestrate diverse registrazioni e diversi documenti, inclusi i pagamenti ad una attrice a luci rosse. Il legale di Cohen, Sthepen Ryan, ha definito questa azione completamente inappropriata e non necessaria. USA: elezioni e pagamenti ...

USA : FBI - blitz nell'ufficio dell'avvocato di Donald Trump : USA - L'FBI, nella giornata di lunedì, ha condotto un blitz nell'ufficio dell'avvocato Michael D. Cohen. L'avvocato Cohen è il legale del presidente Donald Trump nonché suo fedele confidente. Sono state sequestrate diverse registrazioni e diversi documenti, inclusi i pagamenti ad una attrice a luci rosse. Il legale di Cohen, Sthepen Ryan, ha definito questa azione "completamente inappropriata e non necessaria". USA: elezioni e pagamenti ...

Il sindaco di Milano - Giuseppe Sala - è stato prosciolto dall’accUSA di abuso d’ufficio nell’udienza preliminare del processo sugli appalti di Expo 2015 : La giudice dell’udienza preliminare del processo sugli appalti di Expo 2015 ha stabilito che Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo 2015 e attuale sindaco di Milano, non commise abuso d’ufficio nell’assegnazione diretta all’azienda Mantovani della piantumazione di una parte delle aree The post Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio nell’udienza preliminare del ...

Expo - il sindaco di Milano Sala prosciolto dall'accUSA di abuso d'ufficio : Il gup di Milano ha prosciolto il sindaco Giuseppe Sala dall'accusa di abuso d'ufficio con la formula 'perché il fatto non sussiste'. Le motivazioni della decisione saranno note fra 60 giorni. Sono ...

Expo - il sindaco di Milano Giuseppe Sala prosciolto dall'accUSA di abuso d'ufficio : Il gup di Milano ha prosciolto il sindaco Giuseppe Sala dall'accusa di abuso d'ufficio con la formula 'perché il fatto non sussiste'. Le motivazioni della decisione saranno note fra 60 giorni. Sono ...

Expo : Sala prosciolto da accUSA abuso d'ufficio : La decisione del gup Milano; insieme a lui prosciolto anche l'ex manager di Expo Angelo Paris - Buone notizie per il sindaco di Milano; Giuseppe Sala è stato infatti prosciolto dall'accusa di abuso d'...

Appalto Expo a Milano - il sindaco Sala prosciolto dall’accUSA di abuso d’ufficio : Appalto Expo a Milano, il sindaco Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio Appalto Expo a Milano, il sindaco Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio Continua a leggere