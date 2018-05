: #Iran, gli Usa annunciano possibili sanzioni contro aziende europee. 'Contro quelle che fanno affari con Teheran, c… - RaiNews : #Iran, gli Usa annunciano possibili sanzioni contro aziende europee. 'Contro quelle che fanno affari con Teheran, c… - vittoriozucconi : Trump ritira gli Usa dal trattato con l'Iran e reintroduce le sanzioni massime. Ora gli ayatollah 'duri', che non a… - Capezzone : Grande @realDonaldTrump , ritira Usa da #Irandeal e annuncia possibili sanzioni anche verso chi continuerà a negozi… -

LeUsa contro Teheran potrebbero colpirel'Europa. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale delle Casa Bianca John Bolton. Le misure sarebbero imposte su aziende europee "che fanno affari con l', come risultato del ritiro degli Usa dall'accordo sul programma nucleareiano. E credo che alcuni Paesi Ue finno per sostenere gli Usa", ha spiegato, "dipende dalla condotta dei governi". Alla fine gli europei capno "che è nel loro interesse seguire questa strada", ha concluso Bolton.(Di domenica 13 maggio 2018)