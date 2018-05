Upfront 2018-19 Cbs | ordinate cinque nuove serie tv tra cui Magnum P I

Upfront 2018-19 Abc : ordinate cinque nuove serie tv : UPDATE 12/05: La Abc continua nella sua corsa verso gli Upfront, ed ordina cinque nuove serie tv.La Abc, una delle "Big Four", ovvero le quattro grandi reti generaliste americane, non si tira indietro ed anticipa alcuni ordini che saranno annunciati agli Upfront 2018-19 della prossima settimana. Il network prosegue nella sua offerta rivolta soprattutto ad un pubblico familiare, proponendo storie che possano catturare una vasta fetta di ...

Upfront 2018-19 Fox : ordinato Rel : UPDATE 11/05: La Fox ordina anche la comedy Rel.Anche la Fox ha iniziato a comunicare le nuove serie tv della prossima stagione in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per la settimana prossima, quando saranno svelati i palinsesti e l'elenco completo delle novità. Il network, per ora, si è limitato a comunicare una sola novità, anche se non è escluso che nelle prossime giornate possa fare altri annunci.prosegui la ...

Upfront 2018-19 Nbc : ordinato The InBetween : UPDATE 11/05: il network ordina anche il drama The InBetween tra le nuove serie.A metà maggio in America si chiude la stagione televisiva, ma si pensa immediatamente a quella successiva. E' tempo di Upfront, della presentazione dei palinsesti e, soprattutto, delle novità nel campo delle serie tv. Un appuntamento che gli appassionati conoscono bene e che, negli anni, ha visto numerose anticipazioni arrivare dagli stessi network.prosegui la ...

Upfront 2018-19 Nbc : ordinato Manifest : UPDATE 10/05: La Nbc aggiunge Manifest tra i drama annunciati per la prossima stagione.A metà maggio in America si chiude la stagione televisiva, ma si pensa immediatamente a quella successiva. E' tempo di Upfront, della presentazione dei palinsesti e, soprattutto, delle novità nel campo delle serie tv. Un appuntamento che gli appassionati conoscono bene e che, negli anni, ha visto numerose anticipazioni arrivare dagli stessi ...

Upfront 2018-19 Fox : ordinate The Cool Kids e Proven Innocent : UPDATE 10/05: la Fox prosegue con gli ordini, annunciando una nuova comedy, The Cool Kids, ed un nuovo drama, Proven Innocent.Anche la Fox ha iniziato a comunicare le nuove serie tv della prossima stagione in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per la settimana prossima, quando saranno svelati i palinsesti e l'elenco completo delle novità. Il network, per ora, si è limitato a comunicare una sola novità, anche se non è ...

Upfront 2018-19 Abc : ordinati A Million Little Things e The Rookie (Video) : La Abc, una delle "Big Four", ovvero le quattro grandi reti generaliste americane, non si tira indietro ed anticipa alcuni ordini che saranno annunciati agli Upfront 2018-19 della prossima settimana. Il network prosegue nella sua offerta rivolta soprattutto ad un pubblico familiare, proponendo storie che possano catturare una vasta fetta di pubblico e che possano anche avere successo nel mercato internazionale, puntando in questo caso sui ...

Upfront 2018-19 Cbs : ordinate due nuove comedy : La Cbs esordisce agli Upfront 2018-19 con i primi ordini dell'anno. Il network, così come fatto dalla Nbc e dalla Fox, ha anticipato i tempi ed ha annunciato le sue due prime nuove comedy della prossima stagione televisiva. E, dopo le polemiche del passato di aver dato troppo spazio, nelle proprie serie, solo a protagonisti bianchi, la Cbs corre finalmente ai ripari, proponendo delle novità serie con protagonisti attori di colore.Upfront ...

Upfront 2018-19 Fox : ordinato The Passage : Anche la Fox ha iniziato a comunicare le nuove serie tv della prossima stagione in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per la settimana prossima, quando saranno svelati i palinsesti e l'elenco completo delle novità. Il network, per ora, si è limitato a comunicare una sola novità, anche se non è escluso che nelle prossime giornate possa fare altri annunci.Upfront 2018-19 Fox, i nuovi drama The Passage: serie tv tratta ...