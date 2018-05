Uomo minaccia di sparare ad un cane che abbaia troppo

Il Segreto - giugno 2018 : Nazaria minacciata da un Uomo del passato Video : Prosegue un consueto appuntamento dedicato al popolare sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto di Puente Viejo [Video]”, prodotto da Boomerang Tv, scritto dall’autrice Aurora Guerra, e sempre caratterizzato da avvenimenti inaspettati, che quotidianamente tengono con il fiato sospeso milioni di telespettatori. Nelle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 il mese prossimo, la moglie di Mauricio, cioè Nazaria, avra' a che fare con un uomo ...

Il Segreto - giugno 2018 : Nazaria minacciata da un Uomo del passato : Prosegue un consueto appuntamento dedicato al popolare sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto di Puente Viejo”, prodotto da Boomerang Tv, scritto dall’autrice Aurora Guerra, e sempre caratterizzato da avvenimenti inaspettati, che quotidianamente tengono con il fiato sospeso milioni di telespettatori. Nelle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 il mese prossimo, la moglie di Mauricio, cioè Nazaria, avrà a che fare con un uomo molto ...

Minaccia la compagna con il cric davanti ai figli piccoli : arrestato Uomo violento nel Napoletano : I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un uomo di 25 anni di Pozzuoli per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono stati allertati da una segnalazione della sala operativa ...

Evacuato Mont-Saint Michel - un Uomo minaccia di attaccare la polizia : La polizia francese ha Evacuato questa mattina l'isolotto di Mont-Saint-Michel chiudendo tutti gli accessi al noto sito turistico a causa di una persona sospetta che minaccia di attaccare la polizia. Lo scrive Le Parisien spiegando che non è chiaro ancora se si tratti di un'operazione antiterrorismo. Secondo La Manche Libre l'uomo, che non sarebbe armato ma avrebbe con sé uno zaino, avrebbe gridato di voler "uccidere" i poliziotti.

Entra nel ristorante e in cucina trova un Uomo che lo minaccia con un coltello : Paura per un dipendente che una volta Entrato nel locale per aprirlo ha trovato un uomo in cucina che lo ha minacciato con un lungo coltello , Foto Simone Lanari,

Milano : paura sul tram - Uomo armato di pistola minaccia i passeggeri : E' successo su un convoglio della linea 27, all'altezza di viale Forlanini. L'uomo ha fatto scendere tutti dal tram: sul posto prima la security di Atm, poi la...

A Siena un Uomo ha sequestrato l'ex fidanzata - l'ha picchiata e minacciata di morte : Notte di terrore per una ragazza senese di 27 anni. La donna è stata sequestrata e picchiata dal suo ex fidanzato, un 26enne residente a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, già noto alle forze dell'ordine per i suoi pregressi. Secondo la ricostruzione, in preda ad un raptus per motivi di gelosia, lui l'ha trascinata con forza in macchina, portandola in un posto isolato dove l'ha picchiata e malmenata per tutta la ...

Vicenza : Uomo minaccia il suicidio - carabinieri lo salvano : Vicenza, 28 mar. (AdnKronos) – I carabinieri della Stazione carabinieri di Valli del Pasubio (Vi) hanno salvato un 36enne che, ieri, aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi con un fucile da caccia, all’interno della propria abitazione. Erano appena passate le tre del pomeriggio, quando la madre di un uomo in cura per problemi di carattere neuropsichiatrico, chiamava trafelata il numero di emergenza NUE 112 della Centrale ...

Roma - tunisino minaccia attentati : allerta terrorismo/ Ultime notizie : caccia all'Uomo - è pronto a colpire : Roma, tunisino minaccia attentati: allerta terrorismo. Le Ultime notizie: caccia all'uomo, è pronto a colpire. Possibili obiettivi: metropolitana, bar, centri commerciali e siti turistici(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:21:00 GMT)

Caccia all'Uomo a Roma - si cerca un tunisino che minaccia attentati : Nella nota dei carabinieri, che Tgcom24 è in grado di mostrare in esclusiva , si legge come siano stati allertati tutti i comandi della capitale. Il sospetto è già noto alle forze dell'ordine italiane ...

In Italia ci sono troppi lupi che minacciano l'Uomo? Cosa sapere : Con più di 17 mila firme, una petizione contro la diffusione del lupo sta tentando la scalata fino ai tavoli di Bruxelles. L'iniziativa è stata lanciata dall'assessore altoatesino per l'agricoltura ...