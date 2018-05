Uomini e Donne Puntata di Oggi 14 maggio 2018 | Colpo di scena in studio!

Inzaghi presenta la sua nuova fiamma : Angela - ex corteggiatrice di Uomini e Donne - : L'innamorato fa sbocciare tutte le rose del mondo, ma gli altri le calpestano per un impulso improvviso di bruciante gelosia', questo uno degli ultimi messaggi della ragazza al suo nuovo grande amore.

Benedict Cumberbatch : 'Parteciperò solo a progetti dove le donne saranno pagate quanto gli Uomini' : ... come The Crown , Westworld , Jurassic World - Il regno distrutto e Tutti i soldi del mondo , dove Mark Wahlberg è stato pagato addirittura 1500 volte più di Michelle Williams per i reshoot post- ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella avvistata : la decisione su Lorenzo e Luigi prima della scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella in viaggio verso Milano: sorpresa per Lorenzo Riccardi? La decisione della tronista prima della scelta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Armando e Manuela dopo l'addio : "Abbiamo vissuto un momento difficile" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Armando e Manuela dopo l'addio al programma stanno ancora insieme. Ma raccontano: "Abbiamo vissuto un momento molto duro"(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:05:00 GMT)

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 : chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Marta Pasqualato sarà una nuova tronista di Uomini e Donne 2018-2019? A settembre, tra i protagonisti del trono Classico, potrebbe esserci l'ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, che alla fine ha scelto Virginia Stablum preferendola a Marta. Proprio per questo motivo, molti stanno pensando che alla non scelta potrebbe essere proposto il trono per settembre 2018, come è successo già ad altri ex corteggiatori non scelti, e quindi è inevitabile che ...

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Scoppia il gossip sul Web : Il pubblico di Maria De Filippi trema: Tina Cipollari lascerà Uomini e Donne? Il trono Classico e il trono Over perderebbero una grande protagonista, se davvero l'opinionista dovesse abbandonare: nulla sarebbe più uguale a prima, anche Gianni Sperti perderebbe la sua spalla e siamo sicuri che Tina mancherebbe a tutti, pure se c'è qualcuno che la trova fuori dalle righe e spietata, ma è il suo ruolo che lo richiede. Negli anni, Tina è diventata ...

Gossip : una neo coppia di Uomini e Donne nel cast di Temptation Island? Video : Chi saranno i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island? A poco più di un mese dall'inizio della messa in onda dell'amatissimo reality estivo di Canale 5, si rincorrono i Gossip su quelli che dovrebbero essere i 'vip' pronti a partecipare al programma. Una delle coppie che potremmo vedere alle prese con i ragazzi/e single, è quella di Nicolò Brigante e Virginia Stablum, che si è appena formata a Uomini e Donne; intervistato da un ...

Tina Cipollari - rapporti tesi con Maria De Filippi : pronta a lasciare il trono di Uomini e Donne? : L'indiscrezione è di quelle decisamente rumorose: Tina Cipollari e Maria De Filippi sarebbero ai ferri corti, con la regina della tv che sarebbe decisamente amareggiata e furiosa nei confronti della '...

“Ammazza Riccardo!”. Il cavaliere del trono over si spoglia e… esplode lo studio di Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati definiti i nuovi Giorgio Manetti e Gemma Galgani. La versione giovanile, diciamo. Protagonisti del trono over di Uomini e Donne, dopo infiniti tira e molla, sfuriate di gelosia e litigi focosi con Sossio Aruta, l’altro pretendente di Ida, finalmente hanno capitolato. Abbiamo assistito al ‘colpo di scena’ – perché nessuno si aspettava che avvenisse in quel momento e soprattutto ...

Uomini e Donne/ Giordano e Nicolò - prima della scelta il gesto d'amore per Nilufar Addati (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari fanno un ultimo gesto d'amore per Nilufar Addati prima della scelta(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 07:35:00 GMT)