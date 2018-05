Uno smartphone con batteria da 10 000 mAh a meno di 90 euro? Con OUKITEL K7 è possibile

Walpy applica automaticamente Uno sfondo al giorno in base allo stato dello smartphone : Walpy è un'applicazione che offre un wallpaper al giorno con il quale personalizzare lo sfondo dello smartphone senza impatti negativi sulla batteria, sul consumo di dati mobili e nemmeno nelle prestazioni. L'app applica automaticamente lo sfondo approfittando di situazioni specifiche come quando il terminale è in carica, connesso a una rete Wi-Fi oppure è in stato di inattività. L'articolo Walpy applica automaticamente uno sfondo al giorno in ...

Samsung Galaxy S10 : Uno smartphone che va 'oltre' - ecco le anticipazioni Video : Samsung S10 è ancora lontano? Non esattamente. Nel mondo della tecnologia il tempo corre veloce ed il momento esatto in cui viene svelato S9 coincide con quello in cui inizia l'attesa per il modello successivo. Funziona così. Soprattutto se si considera che il modello presentato dal colosso coreano nel 2018 non rappresenta certo una grande evoluzione rispetto ad S8. Si è scelto di intraprendere la strada della continuita', provando a bissare il ...

Cerimonia religiosa mette “al rogo” Uno smartphone. Ma l’apparecchio esplode e le fiamme investono 30 persone : Stamford Hill nel nord di Londra, durante la Cerimonia religiosa ebraica del Lag Ba’omer, un cellulare esplode investendo in pieno più di trenta partecipanti. Il leader religioso prima di accendere il fuoco aveva posto sulla pira un cellulare per sottolineare quanto possa essere fuorviante l’uso degli smartphone nella società attuale. A seguito dell’esplosione la folla è fuggita in preda al panico ed alcuni sono rimasti calpestati dalla ...

Sembra Uno smartphone ed è una pistola la 'novità' che piace alla lobby armi Usa Video : Per le mamme e per i ragazzi, ma anche per i 'professionisti': la societa' produttrice la reclamizza come un oggettino versatile da portare con sé a passeggio, al lavoro, al supermercato, a scuola. Pieghevole, tascabile, leggerissima, si nasconde che è una bellezza la 'Cellphone Pistole' e, se lasciata in vista, Sembra uno smartphone. Invece è un'#arma da fuoco. L'azienda che l'ha inventata si chiama non a caso 'Ideal Conceal', espressione che ...

ASUS presenta ZenFone Live L1 - Uno smartphone di fascia bassa con Android Go : ASUS ha da poco presentato in Indonesia il suo nuovo smartphone ZenFone Live L1: uno smartphone entry level con Snapdragon 425 e riconoscimento facciale. L'articolo ASUS presenta ZenFone Live L1, uno smartphone di fascia bassa con Android Go proviene da TuttoAndroid.

LumiWatch trasformerà il nostro braccio in Uno smartphone : Se già la possibilità di effettuare chiamate da uno orologio vi lasciò senza parole, LumiWatch cambierà per sempre il vostro modo di vedere l'informatica. L'articolo LumiWatch trasformerà il nostro braccio in uno smartphone proviene da TuttoAndroid.

Come testare Uno smartphone usato prima di comprarlo : Tutte le persone interessate all’acquisto di uno smartphone usato si ritrovano a dover organizzare degli appuntamenti in cui, prima di effettuare il dovuto pagamento per avere in cambio il cellulare, devono testare l’integrità del telefono in modo del tutto manuale. Non sempre però si ha modo di mettere le mani per molto tempo (nel caso di acquisti online questa possibilità viene del tutto negata per ovvie ragioni) sullo smartphone ...

Usa - polizia usa il dito di un defunto per sboccare Uno smartphone : parenti scioccati : Usa, polizia usa il dito di un defunto per sboccare uno smartphone: parenti scioccati Due agenti sono entrati nella camera ardente di un uomo che era stato ucciso da un loro collega, hanno preso le mani del cadavere e hanno provato a sbloccare il suo cellulare. È successo a Tampa, in Florida. Nessuno aveva avvertito […]

Come trasformare Uno smartphone in un marcatempo : Il proprio smartphone può diventare un utile strumento di lavoro e di gestione del tempo, soprattutto se lo si trasforma in un marcatempo. In particolare, grazie ad una applicazione nuova chiamata ...

Xiaomi condivide gli sfondi di Xiaomi Mi 6X - Uno per ogni colore dello smartphone : Il presidente di Xiaomi, Lin Bin, ha voluto condividere i wallpaper dell'imminente Xiaomi Mi 6X nelle cinque colorazioni in cui sarà commercializzati. L'articolo Xiaomi condivide gli sfondi di Xiaomi Mi 6X, uno per ogni colore dello smartphone proviene da TuttoAndroid.

Asus sta lavorando a Uno smartphone focalizzato sul gaming che potrebbe tenere testa a Razer Phone : Stando a quanto riportato da Techradar, Asus ha confermato di essere al lavoro nello sviluppo di uno smartPhone focalizzato sul gaming che potrebbe competere con Razer Phone.In un'intervista il CEO di Asus Global, Jerry Shen, ha dichiarato che potremmo aspettarci un telefono da gioco dalla compagnia. Dal MWC 2018, si era diffusa la voce che voleva l'azienda taiwanese impegnata nello sviluppo uno smartPhone per giocatori, ma questa è la prima ...

Ecco la top 10 delle caratteristiche preferite in Uno smartphone secondo gli utenti : Ecco una top 10 delle caratteristiche che gli utenti preferiscono e cercano negli smartphone: al primo posto la batteria, mentre in coda la doppia SIM o i materiali di qualità. L'articolo Ecco la top 10 delle caratteristiche preferite in uno smartphone secondo gli utenti proviene da TuttoAndroid.