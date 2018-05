Una turista americana è stata trovata uccisa a Bari

Turista americana trovata morta in Una stanza di Una casa-vacanze a Bari : lividi sul collo : Una Turista americana di 65 anni è stata trovata morta all'interno della stanza di una struttura extralberghiera di Bari, nel quartiere Carbonara. Sul collo sarebbero state individuate ecchimosi. Sulle circostanze della morte sono in corso indagini da parte dei carabinieri. A quanto si è saputo, la donna era a Bari per un periodo di vacanza insieme con il marito. Il ritrovamento è avvenuto in una villetta, in una traversa di ...

A Bari è stata trovata morta Una turista americana : A Bari una turista americana è stata trovata morta all’interno di una villetta in una traversa di via Vela, nel quartiere Carbonara. Secondo quanto scrivono i giornali, la donna si trovava in Italia con il marito e alloggiava nella villetta, messa The post A Bari è stata trovata morta una turista americana appeared first on Il Post.

Firenze - cade rivestimento del muro in travertino nel bagno degli Uffizi : ferita Una turista : Il direttore spiega che "il controllo a tappeto sui rivestimenti di travertino di tutto il piano, per fortuna, non ha portato alla luce altri problemi. Ma poiché dall'esame approfondito effettuato ieri sulla lastra crollata è emerso chiaramente che il lavoro svolto 20 anni fa era di qualità scadente, abbiamo deciso di fissare meccanicamente ogni singola lastra in travertino presente nel piano"

Firenze - crolla pezzo del rivestimento in travertino nel bagno degli Uffizi : ferita Una turista : E' successo il 2 maggio. Il direttore Eike Schmidt: "Dall'esame del materiale ceduto è emerso che lavori fatti 20 anni fa furono scadenti"

Ischia - due ambulanze bloccate dalla transenna : muore Una turista. Asl : 'Intervento immediato' : Tragedia e grandi polmiche a Ischia. Una turista che alloggiava all'Hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi ...

Ischia - due ambulanze bloccata dalla transenna : muore Una turista. Asl : 'Intervento immediato' : Tragedia e grandi polmiche a Ischia. Una turista che alloggiava all'Hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi ...

Ischia - turista tedesca muore in albergo. “Ambulanza bloccata da Una transenna”. L’Asl : “Soccorsi in pochi minuti” : Una turista tedesca di 76 anni si è sentita male mentre si trovava in albergo a Sant’Angelo di Ischia. Ma i soccorsi, secondo la denuncia del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, non sono arrivati in tempo. “L’ambulanza è rimasta bloccata dalla transenna che delimita l’area pedonale“, ha dichiarato Borrelli. Per questo è necessario accertare che la donna non potesse comunque essere salvata, sostiene ...

TURISTA MORTA A ISCHIA - AMBULANZA BLOCCATA DA Una TRANSENNA/ Ultime notizie : Verdi “è omicidio colposo” : ISCHIA, AMBULANZA BLOCCATA da TRANSENNA: TURISTA muore in hotel dopo malore. Scattano le polemiche sulle presunte responsabilità dei soccorsi, giunti 20 minuti dopo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Ischia - l'ambulanza è bloccata da Una transenna : morta turista tedesca : Una turista tedesca è morta sull'isola di Ischia perché l'ambulanza che avrebbe dovuto soccorrerla dopo un malore non è potuta entrare all'interno dell'area pedonale perché non aveva le chiavi per accedere all'interno dell'area a traffico limitato."Responsabile" per aver bloccato l'auto-lettiga sarebbe stato un paletto dissuasore del traffico, impossibile da sbloccare per gli operatori sanitari che si trovavano a bordo del mezzo di soccorso. Una ...

Ischia - ambulanza bloccata da un paletto dissuasore : muore Una turista : A Sant'Angelo di Ischia una turista è morta in attesa dell'ambulanza rimasta bloccata dal paletto dissuasore che delimita l'area pedonale. "E' un fatto gravissimo e bisogna accertare tutte le ...

Ischia - ambulanza bloccata dalla transenna pedonale : muore Una turista : Tragedia a Ischia. Una turista che alloggiava all'Hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi che dopo un a ...

Ischia - ambulanza bloccata da Una transenna chiusa a chiave : turista muore in hotel : Tragedia a Ischia. Una turista che alloggiava all'hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi che...

Al ristorante deruba Una turista ma le telecamere lo inchiodano : Montepulciano , Siena, , 25 aprile 2018 - Ha derubato una turista straniera sottraendole la borsa ma non si è accorto che il furto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale ...

Napoli - scippano Rolex a turista inglese : vittima Una crocierista - ladri in fuga : Scippo violento ai danni di una turista che era in compagnia della propria famiglia, su via Santa Teresa degli Scalzi, nel quartiere Stella. La donna, una 50enne inglese crocierista, che stava ...