Una PS4 ibrida ispirata a Nintendo Switch?

Atomic Heart è il nuovo sparatutto per PS4 - Xbox One e PC che ci catapulta in Una versione alternativa dell'Unione Sovietica : Lo sviluppatore Mundfish, con base a Mosca, pubblicherà Atomic Heart, uno "sparatutto in prima persona" che catapulta i giocatori in una versione alternativa dell'Unione Sovietica.Come riporta Gematsu, l'fps è programmato in uscita nel corso dell'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.Qui sotto potete dare uno sguardo al trailer che mette in evidenza un gameplay pieno d'azione e una storia elettrizzante che intratterrà i giocatori per tutta la ...

The Witcher 3 : CD Projekt RED conferma di essere al lavoro su Una nuova patch per PS4 Pro : Lo scorso 11 aprile 2018, CD Projekt RED ha rilasciato una patch per The Witcher 3: Wild Hunt per PS4 Pro che introduceva il supporto all'HDR, ma i giocatori hanno trovato tanti nuovi bug in seguito all'aggiornamento e hanno segnalato varie problematiche.Come riportato da PlayStation LifeStyle, tra i problemi più riscontrati, ci sono stati quelli relativi ai forti cali di frame rate o quelli con la Draw Distance, visibilmente ridotta, senza ...

Sony presenta X Mount e trasforma gli smartphone Xperia in Una PS4 portatile : Sony X Mount è un nuovo un dispositivo studiato per migliorare l'esperienza della feature Remote Play della Sony PlayStation 4. Scopriamo come funziona L'articolo Sony presenta X Mount e trasforma gli smartphone Xperia in una PS4 portatile proviene da TuttoAndroid.

Un video propone Una particolare analisi comparativa : God of War su PS4 Pro a confronto con Ryse : Son of Rome per PC : L'esclusiva PS4 God of War è da poco disponibile e sulle nostre pagine è già comparsa la guida per affrontare al meglio l'ultima avventura di Kratos che, come probabilmente saprete, può vantare un comparto tecnico di prim'ordine.Fino ad ora abbiamo assistito a vari video comparativi e analisi che mostravano God of War su PS4 Pro e PS4 standard o che ci permettevano uno sguardo alle prestazioni. Ma ora, come segnalano i colleghi di VG247, è ...

L'infernale horror Agony ha Una data di uscita per PS4 - Xbox One e PC : L'atteso titolo horror-survival Agony, dopo il recente rinvio, ha finalmente una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile dal 22 maggio 2018. Lo studio di sviluppo Madmind pubblicherà il gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC.Oltre ad esser considerato come uno dei titoli horror più attesi del 2018, il videogioco finanziato su Kick Starter metterà alla prova i giocatori con la sua ambientazione maligna e brutale. Agony vi getterà nel ...

Sega sgancia la bomba : Shenmue e Shenmue II in Una collection per PC - PS4 e Xbox One in uscita nel 2018 : Dopo il susseguirsi di non pochi rumor sin dall'annuncio di Shenmue III arriva finalmente una attesissima conferma sia per i fan di vecchia data di questa serie che per coloro che invece sono interessati a scoprirla in vista dell'uscita del terzo capitolo.Dopo ulteriori rumor e indizi seminati da Sega stessa è arrivato l'annuncio ufficiale: Shenmue e Shenmue II verranno pubblicati su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018 (probabilmente prima o ...

Una nuova video analisi esamina la patch 4K di DOOM per PS4 Pro e Xbox One X : Come probabilmente saprete alla fine dello scorso mese DOOM ha ricevuto un interessante aggiornamento che ha introdotto la risoluzione 4K per le versioni PS4 Pro e Xbox One X. L'update grafico è stato già preso in esame da Digital Foundry che ci ha offerto una prima analisi in video.Ora, la redazione britannica torna sulla patch di DOOM, pubblicando un nuovo filmato. Dalla nuova analisi tecnica, si evince che l'aggiornamento per il 4K migliora ...

Dark Souls Remastered : un video mostra Una prima analisi della versione PS4 Pro : La versione PS4 Pro di Dark Souls Remastered è stata già protagonista di un interessante video comparativo, che metteva a confronto il gioco con la versione originale per PC supportata dalla mod DSfix. Ora, è tempo di dare uno sguardo alla video analisi condotta da Digital Foundry ancora dedicata all'edizione che vedremo sulla console "mid gen" di Sony.Stando a quanto riportato dalla redazione britannica, il 4K dinamico parte da una base di ...

I fan di Fortnite chiedono a gran voce il cross-play tra PS4 e Xbox One : al via Una petizione : Probabilmente il cross-play tra utenti PS4 e Xbox One non sarà mai realizzato ma, ultimamente Phil Spencer, boss di Xbox, si è pronunciato sulla questione, dichiarando di essere favorevole al cross play tra le due piattaforme per quanto riguarda Fortnite.I fan del titolo di Epic stanno richiedendo a gran voce questa possibilità e hanno deciso di far nascere una petizione per fare in modo che il sospirato cross-play venga abilitato in Fortnite. ...

Sony presenta Una lista con 14 esclusive PS4 in arrivo prossimamente : Il 2018 sarà un anno piuttosto ricco per gli utenti PlayStation 4, sono in arrivo esclusive di un certo peso che sapranno certamente soddisfare i tanti giocatori.Proprio per questo motivo PlayStation Blog ha pubblicato un'interessante lista con i vari giochi in arrivo prossimamente e, tra questi, figurano God of War, Spider-Man, Detroit: Become Human.Ma all'interno della lista, dove compaiono anche alcuni trailer, sono menzionati anche titoli ...