Una legge giusta con pessimi risultati

"Il provvedimento è corretto. NessUna influenza politica : è l'applicazione della legge" : ... con una crisi di governo in atto, nessun magistrato si sarebbe preso la responsabilità di riabilitare il capo di una forza politica, se non ci fossero state le condizioni per farlo'. Questo vuol ...

Fedeli incontra Papa Francesco - poco prima twitta che le unioni civili sono Una legge dalla quale non si torna indietro : ... una rete internazionale di scuole - sia pubbliche e private - che condividono la medesima visione del mondo in tema di dialogo, pace e inclusione sociale e alla quale il ministro Fedeli ha aderito ...

Silvio Berlusconi - TribUnale lo "salva" dalla legge Severino/ Forza Italia esulta : candidabile (ed eleggibile) : Berlusconi candidabile: riabilitazione dal Tribunale di Milano. Il leader di Forza Italia torna eleggibile. Salvini si congratula, "felice per lui". Videomessaggio in arrivo?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 13:20:00 GMT)

"FUMARE È Una SCELTA" / Muore per le sigarette : niente risarcimento - la legge Comunitaria : "Fumare è una scelta" , Muore per le sigarette ma non ha diritto al risarcimento. Questo non è previsto per il fumatore che si ammala di tumore, la sentenza arriva dalla Cassazione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:58:00 GMT)

"Il Pd presenterà Una legge sul conflitto di interesse. Pronti a discutere su modifiche alla Fornero" : "Non so quanto durerà questo tentativo di alleanza che è già pieno di contraddizioni. Noi una norma per regolare un nuovo conflitto di interesse la presenteremo di certo, discuteremo e presenteremo una norma che applica pienamente l'articolo 49 sulla trasparenza dei partiti e dei movimenti". Lo ha detto Maurizio Martina ospite questa mattina a Radio Anch'io su Radio1.Quanto alla legge Fornero, "va cambiata, va aggiustata, ...

Il presidente del Portogallo ha messo il veto su Una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale : Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale. Se la nuova legge fosse entrata in vigore avrebbe permesso a The post Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale appeared first on Il Post.

Una Vita Anticipazioni 10 maggio 2018 : Teresa è sconvolta nel leggere le lettere di Sara : Teresa è sconcertata dalla falsità di Cayetana. Le lettere di Sara parlano chiaro: la Signora ha sempre tramato contro di lei.

Dell'Arte - Andersen - : "Per cambiare le unit linked serve Una legge" : MILANO - 'Vedo difficile che senza un intervento legislativo si possa cambiare - nella generalità dei casi - la natura di polizza dei prodotti di Ramo III. Ma già in passato qualche distinguo è stato ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - Una grande leggenda azzurra saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

Riforma pensioni/ Il Governo neutrale e le preoccupazioni per Una nuova Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il Governo neutrale e le preoccupazioni per una nuova Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi,8 maggio(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:07:00 GMT)

F1 - GP Spagna 2018 : Lewis Hamilton - quando il pilota fa la differenza. In testa pur con Una Mercedes in (leggera) difficoltà : Tra tutti i piloti della Formula Uno in questo 2018 ce n’è uno, sopra chiunque altro, che ha di che sorridere. Si tratta, inutile dirlo, di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, infatti, è primo in classifica quasi senza quasi accorgersene. Prima della vittoria nel Gran Premio di Baku, o per meglio dire, prima del penultimo giro della gara azera, l’inglese stava per mancare il quarto appuntamento di questo primo scorcio di ...

Luca Zingaretti legge Aldo Moro davanti al figlio Giovanni : “Dal sequestro di mio padre Una frattura tra cittadini e politica” : Luca Zingaretti, ospite di Che Tempo che Fa (Rai1) di Fabio Fazio domenica sera, legge un estratto della sua orazione civile tributo ad Aldo Moro – che andrà in onda sempre su Rai1 domani, martedì 8 maggio alle 20.30 – davanti al figlio dello statista democristiano, Giovanni Moro. Si tratta di uno scritto che Moro scrisse nel 1945 sulla politica e sulla giustizia. Giovanni Moro ringrazia Zingaretti e, dopo una lunga intervista con Fabio ...

Riforma pensioni/ Legge Fornero - FenealUil chiede alla politica Una modifica (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 7 maggio. Legge Fornero, FenealUil chiede alla politica una modifica. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:27:00 GMT)

"I nostri figli esistono e devono poter dormire tranquilli. Subito Una legge che riconosca loro due mamme o due papà" : Per Marilena Grassadonia sono giorni frenetici e pieni di speranza. La presidente dell'associazione di genitori omosessuali Famiglie Arcobaleno sta seguendo gli ultimi preparativi della tradizionale Festa delle famiglie, quest'anno in programma il 5 e il 6 maggio in nove città italiane e da Nord a Sud cresce il numero dei sindaci favorevoli a registrare all'anagrafe dei loro Comuni i bimbi di coppie omosessuali, senza l'intervento dei ...