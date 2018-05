Una festa di colori sulla spiaggia di Andora con le gare oceaniche

Il Benevento saluta la A con Una grande festa sotto la curva : L'ultima al "Vigorito" ha visto i tifosi giallorossi applaudire la squadra nonostante la retrocessione

AdUnata - Trento in festa per le penne nere : Trento . L'atmosfera è di festa in tutte le strade del centro di Trento, nei parchi e negli spazi dove gli alpini sono arrivati per la 91esima Adunata. Nel secondo giorno dell'evento, che ha regalato ...

Altopascio : Una città in festa per le Mille Miglia : ... dal calcio nel parco delle Mura , ore 10, , all'area fitness , ore 15, , fino alle esibizioni di ginnastica ritmica , ore 16, e di pattinaggio freestyle , ore 16.30, , e gli spettacoli di danza , ...

Meteo - ciclone in arrivo : sarà Una festa della mamma sotto la pioggia : Un poderoso ciclone Nord-Atlantico entro la serata di domenica raggiungerà l'Italia, interessando inizialmente le regioni di Nord-Ovest. Il tempo non migliorerà neppure la prossima settimana. Temperature in graduale diminuzione a partire da domenica e soprattutto da lunedì con valori termici diurni che torneranno sotto i 20 gradi su moltissime città.Continua a leggere

Mamme - in Italia non è Una festa : giovani e senza lavoro - pochi asili e tanti ostacoli : Sarà pure la festa della Mamma, ma di festeggiare tante donne che hanno dei figli non ne hanno proprio voglia. L'Italia continua infatti a essere il fanalino di coda tra i Paesi europei...

Rovigo - parte l’eliminazione della lepre americana : è Una specie infestante : Rovigo, parte l’eliminazione della lepre americana: è una specie infestante Portata in Italia illegalmente, ora si è riprodotta troppo in fretta e rischia di causare danni all’agricoltura e all’ecosistema. Verranno usati metodi sperimentali per la caccia Continua a leggere L'articolo Rovigo, parte l’eliminazione della lepre americana: è una specie infestante proviene da NewsGo.

Non fanno 6 ma è "festa grande" lo stesso : vincita da sballo - caccia ai due fortUnati : Ancora nessun "6" al SuperEnalotto: nessuno ha centrato la sestina esatta nel concorso dell'8 maggio 2018 e il Jackpot vola a 32,4 milioni di euro. A festeggiare, dopo l'estrazione di ieri sera...

Festa della mamma : il regalo è Una fuga in spa : Ci siamo quasi: il 13 maggio è la Festa della mamma. Avete già pensato a un regalo per la vostra? La nostra proposta: dato che le mamme corrono sempre tra mille e più impegni e difficilmente trovano il tempo da dedicare a sè, perché non sorprenderla con una proposta di fuga in spa, per dimenticare lo stress e farsi coccolare da mani esperte? Meglio ancora se in vostra compagnia, così potrete godere insieme di relax, cibo sano e trattamenti ...

Una Vita anticipazioni : ELVIRA e la festa di CARNEVALE : Nei prossimi episodi di Una Vita si parlerà di CARNEVALE: poco prima dell’inizio della quaresima, Maria Luisa Palacios (Cristina Abad) deciderà infatti di organizzare una festa per tutti i residenti nel quartiere di Acacias ma dovrà scontrarsi con la furia di Arturo Valverde (Manuel Regueiro), che mostrerà come sempre il suo carattere burbero ed etichetterà l’evento come peccaminoso e immorale. Le anticipazioni di questa trama ...

Buffon : “Juve-Milan sia Una festa” : “Noi e la Juventus abbiamo il dovere di celebrare la grande festa del calcio. Il Milan farà la sua parte e per esperienza diretta lo farà anche la Juventus. Troppo spesso si perdono di vista le reali finalità di questa disciplina, godiamoci la festa e facciamo divertire i milioni tifosi che ci guarderanno”. Sono le parole del capitano del Milan Leonardo Bonucci in occasione della visita al Quirinale dal Capo dello Stato, Sergio ...

Festa della Mamma 2018 : tutte le APP per organizzare Una giornata davvero speciale : Sta arrivando la Festa della Mamma, la ricorrenza che in tutto il mondo vuole celebrare la donna più importante della nostra vita. In vista della seconda domenica maggio (data in cui tradizionalmente cade questa giornata), ecco qualche consiglio per i più tecnologici per festeggiarla come è doveroso. Dallo shopping online ai migliori consigli di bellezza, per non parlare dei migliori ristoranti, ecco le app utili a coccolarla come si ...

“La mia bambina…!”. Un’idea maledetta. Ha 16 anni - è bellissima e alla festa con gli amici si è divertita tantissimo. Poi l’idea di fare Una cosa che fanno proprio tutti - ma quello che accade è orribile : “Era quasi a casa - è stato un attimo” : Una serata bellissima, trascorsa con gli amici a una festa. A 16 anni la vita le sorrideva e non poteva essere altrimenti. Kailee Mills si era divertita tanto durante la festa con gli amici e stava tornando in auto con loro tra canti e risate. Poi, come capita a tanti ragazzi della sua età, ha pensato che era arrivato il momento di scattarsi un ultimo selfie prima che la serata finisse e, per scattarlo meglio, la decisione di slacciare la ...

Teatro Stabile - presentata la stagione 2018-2019 'Una festa di storie' : Sessantasette spettacoli di cui 17 produzioni, 13 nuove produzioni e 4 riprese, 32 spettacoli ospiti e 18 spettacoli programmati per Torinodanza. Sono i numeri della stagione 2018/2019 del Teatro Stabile di Torino che sarà inaugurata l'8 ottobre da 'Arlecchino servitore di due padroni', di Carlo Goldoni, ...

Cina - matrimonio esplosivo : troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in Una guerra | Video : Cina, matrimonio esplosivo: troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video Qualcosa non ha funzionato per il verso giusto e la processione degli sposi è diventata un campo di battaglia Continua a leggere