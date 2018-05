Un Governo nuovo o un Paese diverso?

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini su contratto e rosa di possibili premier : da Belloni a Tabellini : E’ l’ultimo giorno per limare l’intesa. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si riuniscono di nuovo a Milano, al Pirellone, per trovare la quadra sul contratto “per il Governo del cambiamento“, una ventina di punti da sottoporre lunedì al capo dello Stato e su cui le delegazioni di M5s e Lega e i due leader hanno discusso per tutta la giornata di sabato. Oltre che sui temi chiave, dalla riforma del fisco con la flat tax ...

Governo M5S-Lega : alle 16 nuovo vertice Salvini-Di Maio : 12 maggio 2018, 14.00 - I lavori per la formazione del nuovo Governo, iniziati nei giorni scorsi, proseguiranno anche oggi con un nuovo vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che proprio stamattina ha annunciato di essere un viaggio verso Milano.I due gruppi di lavoro si riuniranno a partire dalle 16 presso gli uffici del Movimento 5 Stelle all'interno del Pirellone:Anche l’incontro di ...

Governo M5S-Lega : nuovo vertice sul nodo del premier : Un incontro strategico che si terrà a Milano e non a Roma, segno che il capoluogo lombardo si appresta a giocare un ruolo di pimo piano sulla scena politica lombarda. Sia perché da tempo la Lombardia ...

Governo - nuovo atto Di Maio-Salvini : incontro a Milano sul nodo premier : Altro giorno di trattative per la formazione del Governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: l'incontro tra i leader di M5s e Lega si terrà al Pirellone, a Milano. Il tema caldo resta il nome del ...

Prove di Governo : oggi nuovo incontro Salvini-Di Maio - il nodo è sempre il premier : Serve almeno un altro incontro ai due leader per sciogliere il nodo di chi sarà il capo del governo giallo-verde. Al momento passi avanti si registrano solo su alcuni temi del programma.

Governo M5s-Lega - sabato un nuovo vertice tra Salvini e Di Maio : resta il nodo premier : nodo premier - Il nodo tuttavia rimane il nome del premier e dei ministri di peso , Esteri, Difesa, Economia, che probabilmente sono stati oggetto del vertice tra Di Maio, Beppe Grillo e Davide ...

Nuovo Governo - in vista novità sui concorsi dei docenti Video : Se in queste ore l'accordo di governo tra Lega e M5S dovesse prendere forma, uno dei punti su cui si è concordata un azione immediata è la Legge 107/2015, meglio conosciuta come “La Buona Scuola“. L'alleanza giallo-verde prevede una riforma della riforma, accomunando gli intenti di forze politiche da sempre fortemente critiche, come buona parte dei docenti, sul provvedimento [Video] del governo Renzi. concorsi regionali e stop all'alternanza ...

Governo : Salvini-Di Maio - atteso nuovo vertice. Distanze su premier : E' in salita la strada che porta alla conclusione dell'accordo di Governo tra M5s e Lega. Un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso con un nulla di fatto sulla figura da proporre ...

Nuovo Governo - in vista novità sui concorsi dei docenti : Se in queste ore l'accordo di governo tra Lega e M5S dovesse prendere forma, uno dei punti su cui si è concordata un azione immediata è la Legge 107/2015, meglio conosciuta come “La Buona Scuola“. L'alleanza giallo-verde prevede una riforma della riforma, accomunando gli intenti di forze politiche da sempre fortemente critiche, come buona parte dei docenti, sul provvedimento del governo Renzi. concorsi regionali e stop all'alternanza ...

Incontro Di Maio-Meloni - FdI dentro nuovo Governo? : Ancora trattative per la formazione del nuovo governo. Oggi Luigi Di Maio ha incontrato il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , per cercare di allargare la maggioranza e avere dei numeri più ...

Nuovo Governo - Forza Italia avverte la Lega 'Chiarisca che il centrodestra non si spacca' : ROMA - Mentre il dialogo tra Lega e Movimento Cinque Stelle fa passi avanti, ci si interroga sull'atteggiamento che Forza Italia assumerà nei confronti del Nuovo governo. Silvio Berlusconi è ...

Governo M5S-Lega - domani nuovo incontro a Milano. Resta il nodo premier : 15:55 - Di Maio e Salvini domani di nuovo faccia a faccia, a Milano, per arrivare il prima possibile alla firma del contratto di Governo che dovrà poi essere ratificato sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti al MoVimento. M5s e Lega puntano a chiudere la partita entro la fine della prossima settimana. Il capo politico dei 5 Stelle ai giornalisti ha detto: "Stiamo trovando altre convergenze, l'incontro è stato positivo" e quello di domani ...

Governo - Di Maio-Salvini - un nuovo vertice domani a Milano : nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . "Quando abbiamo qualcosa da dire lo diremo", si è limitato a questa risposta il leader della Lega dopo l'incontro rispondendo alla domanda se sia ...

Governo giallo verde : il nuovo si può logorare ma il vecchio può resuscitare : Matteo Renzi ha impartito una lezione così limpida che non capisco come non sia diventata patrimonio universale. Renzi ha mosso la pancia del suo elettorato con la rottamazione mettendo al centro lo scontro generazionale, ha generato poi aspettative di cambiamento iperboliche che lo hanno fatto sembrare invincibile ottenendo con il suo 40% un risultato ancora fuori dalla portata di Lega e M5s.Sappiamo però come è finita: un ...