Ufficiale Criminal Minds 14 | rinnovata dopo il finale aperto | si riparte dal 300°

(Di domenica 13 maggio 2018)14 ci sarà: il procedural sui profiler dell'FBI è stato rinnovato dalla CBS per una nuova stagioneaver chiuso la tredicesima con uno sbalorditivo cliffhanger che meritava una prosecuzione con nuovi episodi.Nell'ultimo episodio di13 Garcia (Kirsten Vangsness) è stata rapita e Reid (Matthew Gray Gubler) ha dovuto scegliere tra salvare la sua vita e catturare ile. L'episodio si è concluso senza un, con Reid pronto a sparare al suo bersaglio e Garcia trattenuta nel bagagliaio di una berlina nera.aver perso un membro della BAU, ormai quasi smantellata da Linda Barnes (Kim Rhodes), e la trappola in cui sono finiti Reid e Garcia, la squadra appare sempre più in difficoltà.Come si risolverà questo cliffhanger che ha concluso lo speciale doppio episodiodi13 sarà la domanda a cui dovrà rispondere la ...