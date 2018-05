TV | Rai1 | la puntata di “Paesi che Vai” dedicata a Rimini

Il Cacciatore 2 ci sarà? Le anticipazioni sull’ultima puntata in onda stasera 18 aprile su Rai1 : Il Cacciatore 2 si farà? Questo è ciò che si chiedono gli spettatori di Rai1 che stasera 18 aprile guarderanno la sesta e ultima puntata della fiction con protagonista Francesco Montanari. Gli episodi finali inizieranno sei mesi dopo gli ultimi eventi: troviamo Saverio pronto a voltare definitivamente pagina, ma non senza prima aver chiuso i conti col passato. Nel primo episodoi, dal titolo “Freaks”, cinque mesi dopo, Saverio è cambiato. Il ...

Ottava puntata di Don Matteo 11 su Rai1 - anticipazioni 8 marzo : Seba tra due fuochi e Cupido per Anna : Un' Ottava puntata di Don Matteo 11 all'insegna dell'amore: stasera andranno in onda il quindicesimo e il sedicesimo episodio della stagione, dove Cupido farà avvicinare Anna e il PM Nardi, mentre Seba sarà costretto a prendere una decisione e scegliere tra Sofia e Alice. Insomma, si prospetta una puntata interessante nel giorno della Festa delle Donne. Don Matteo 11 ha già riservato molte sorprese al suo pubblico affezionato. Dopo la ...

L’ottava puntata di Don Matteo 11 su Rai1 l’8 marzo - tra baci e batticuore per Anna e Marco : Giovedì 8 marzo 2018, in prima serata su Rai1, andrà in onda L’ottava puntata di Don Matteo 11, l’amata serie con Terence Hill e Nino Frassica. Dopo due appuntamenti divertenti in compagnia di guest star d'eccezione, prima con l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, e poi con il conduttore Carlo Conti, Don Matteo 11 torna a concentrarsi sui suoi protagonisti. Nella puntata in onda stasera, la 'Capitana' Anna e il PM Nardi capiranno di ...