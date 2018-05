TV | Rai Storia | “Clio Il filo della storia” racconta “Cose da matti”

State of Decay 2 : due nuovi tRailer live action raccontano la storia di un allenatore e di un'infermiera : L'atteso State of Decay 2 per PC e Xbox One sta per arrivare e, con l'avvicinarsi del lancio del gioco, ecco che sul canale YouTube ufficiale di Xbox sono spuntati due nuovi video per il survival horror di Undead Labs.Nello specifico, si tratta di due trailer live action che ci raccontano la dura vita dei sopravvissuti. Nel primo filmato ci viene mostrato un allenatore di pallacanestro, ormai anziano, che viene visto dagli altri membri della ...

«Storia di una ladra di libri» : tRailer - trama - cast e curiosità : ... cercano di resistere alle condizioni avverse di un mondo malato e trovano in questo stesso mondo degli spiragli di speranza a cui attaccarsi fortemente. Violenze fisiche e psicologiche hanno segnato ...

Agony : La Storia in un TRailer : Madmind Studios svela un nuovo Trailer del gioco horror-survival Agony che sarà disponibile il 29 Maggio su PlayStation4, Xbox One e PC. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram Agony: Una Storia infernale Con un minimo di conoscenza di ciò che lo circonda, un’anima tormentata si risveglia in un mondo da incubo dominato dalla ...

Agony : l'horror infernale torna a mostrarsi in un tRailer dedicato alla storia : Se siete in trepidante attesa di Agony e volete vedere ancora una volta il gioco prima dell'imminente lancio, ecco che Madmind Studio accontenta i suoi fan. Come riporta Dualshockers, lo sviluppatore ha ufficialmente pubblicato un nuovo trailer per il suo titolo survival horror e, proprio come il gioco stesso, non è un filmato consigliato a chi ha problemi con sangue e nudità.Il trailer mostra pezzi e frammenti della storia del gioco, tra cui ...

"Salvini - scongela i voti. RispondeRai alla Storia" ?E Di Maio si ricandida : "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva? e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L'unica cosa che gli ho chiesto è staccati da Berlusconi, ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani"A dirlo è Luigi Di Maio che a Rtl 102,5 avvia ufficialmente la campagna elettorale e non perde tempo nell'attaccare gli avversari. "Se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione ...

F1 Ferrari - Raikkonen sul suo futuro : «Ogni anno è la stessa storia» : TORINO - Per Kimi Raikkonen l'inizio di stagione può essere considerato positivo. Nonostante questo sono molte le voci di mercato sulla sua successione in Ferrari. Il suo contratto infatti scade al ...

F1 - Kimi Raikkonen sul suo futuro : “E’ la stessa storia da 15 anni…Io penso a guidare” : Kimi Raikkonen torna a parlare del suo futuro, a pochi giorni dall’appuntamento in Spagna, quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il finlandese non pare essere influenzato dalle chiacchiere che lo riguardano, visto il contratto in scadenza quest’anno con la Ferrari. Il suo obiettivo è rendere al 100% in pista, con una macchina che sembra gradire molto, come da tempo non si vedeva. “E’ la stessa storia da quindici anni ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella Bellezza” - Santa Maria Antiqua e la pittura bizantina nell’Italia meridionale : Una chiesa altomedievale nel cuore del Foro romano con uno spettacolare ciclo di affreschi. È Santa Maria Antiqua, da molti considerata la “cappella Sistina” dell’VIII secolo, che dopo quasi 30 anni riapre al pubblico con un nuovo suggestivo allestimento. Un luogo al centro di “Italia. Viaggio nella Bellezza”, il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con il MiBACT, in onda il 7 maggio alle 22.10 su Rai Storia. Le pitture di Santa ...

TV - Rai Storia : “Cronache dall’Antichità” - il Sacco di Roma : Nel 410 d.C., tra il 24 e il 27 di agosto, i Goti di Alarico saccheggiano Roma: è uno degli episodi più famosi delle invasioni barbariche. “Cronache dall’Antichità”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 7 maggio alle 21.40 su Rai Storia, ricostruisce la cronaca di quei tre giorni, ripercorrendo il tragitto dei Goti durante il Sacco. E rivela una verità inaspettata: Alarico avrebbe voluto salvare Roma. L'articolo TV, Rai Storia: ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Savonarola e il falò delle vanità : Il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno continua con “Cronache dal Rinascimento”, la nuova serie arrivata alla quarta puntata, in onda il 7 maggio alle 21.10 su Rai Storia. Girolamo Savonarola giunge al convento di San Marco, a Firenze, nel 1490. Ha 38 anni, è un frate domenicano originario di Ferrara che ha già vissuto e predicato in molte città. Ha la fama di predicatore moralista: uno che difende gli umili contro i soprusi dei potenti, ...

Telecom Italia - Eliott vince la battaglia sul cda ma liquidare Bollorè costa caro. La storia del Raider lo insegna : La perdita del controllo sul consiglio di amministrazione di Telecom Italia non frena Vivendi che non intende affatto disimpegnarsi da Tim. “Saremo molto attenti e vigili affinché la strategia non cambi”, ha commentato a caldo il direttore della comunicazione del gruppo francese. Quanto alla possibilità di uscire di scena, ha ricordato che “siamo un azionista di lungo termine”. Tanto più che, avendo perso alla conta dei ...

Yoku's Island Express : il platform pinball di Villa Gorilla si mostra in un nuovo tRailer incentrato sulla storia : Ora che siamo a meno di un mese dal lancio del platform pinball Yoku's Island Express, gli sviluppatori Villa Gorilla e l'editore Team17 hanno aperto i preordini per il gioco. Inoltre, è stato rilasciato un nuovo trailer incentrato sulla storia.Come riporta Dualshockers, Yoku's Island Express si svolge sull'isola di Mokumana. Nel gioco vestiremo i panni del piccolo Yoku, il postino dell'isola Mokumana abitata da strambe creature che ci ...