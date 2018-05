Tutti in sella a Belloluogo con Salento Bike Fest

Casellati - Di Maio - Renzi : perché lo Stato Sociale ne ha una per Tutti : Ecco, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , cosa pensa dei protagonisti della politica attuale la band bolognese che non nega di aver votato 'un partito il cui nome inizia con la P e ...

[Il retroscena] Il mandato a vuoto alla Casellati. Sono Tutti sulla riva del fiume ad aspettare che passi il cadavere dell'altro : Casellati infatti ha avuto un "mandato esplorativo" per cercare una maggioranza politica e un premier in quel preciso perimetro politico definito dal centrodestra e dai Cinque stelle. In pratica ...

Salvini : no a governo di Tutti - esecutivo o votoCasellati : se il Colle chiama difficile dire no : Il leader della Lega boccia il "governone" alla Monti "come sognano qualcuno in Forza Italia e Pd". La seconda carica dello Stato non si spaventa davanti a un eventuale mandato esplorativo che Mattarella potrebbe conferirle.

Salvini : no a governo di Tutti - esecutivo o votoCasellati : se il Colle chiama difficile dire no : Salvini: no a governo di tutti, esecutivo o votoCasellati: se il Colle chiama difficile dire no Il leader della Lega boccia il “governone” alla Monti “come sognano qualcuno in Forza Italia e Pd”. La seconda carica dello Stato non si spaventa davanti a un eventuale mandato esplorativo che Mattarella potrebbe conferirle. Continua a leggere

'Primavera' : Tutti in sella per i Vespa Color Days : ... accompagnati proprio dalle persone che ogni giorno sono impegnate nella costruzione di un vero e proprio mito su due ruote, ambasciatore dello stile italiano nel mondo. MUSEO - Non solo Vespa: il ...

La Casellati : “Berlusconi non ha fatto la guerra a Tutti i giudici”. Solo a quelli che non è riuscito a comprare : www.forum.spinoza.it L'articolo La Casellati: “Berlusconi non ha fatto la guerra a tutti i giudici”. Solo a quelli che non è riuscito a comprare proviene da Il fatto Quotidiano.

Casellati : nuove elezioni? Sarebbero il fallimento di Tutti : Roma, 10 apr. , askanews, Tornare a nuove elezioni 'non porterebbe nulla di nuovo rispetto a oggi. Sarebbe un fallimento, una sconfitta di tutti e quindi porterebbe il paese in una situazione in cui ...

Casellati : "Stallo è sconfitta per Tutti" : "Laddove prevalgono il dialogo e il buon senso istituzionale si possono trovare soluzioni condivise e utili al Paese. Starà ora alla politica dare un segnale forte agli italiani, anche perché un eventuale stallo rappresenterebbe una sconfitta per tutti ". Lo dice la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati al 'Messaggero'.

Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del governo - Di Maio : “E’ aperta a Tutti” : Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del governo, Di Maio: “E’ aperta a tutti” “Abbiamo sempre detto che la partitasulle presidenze e’ slegata da quella del governo, ma da oggi chivuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forzaaffidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta peril bene […]

Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del governo - Di Maio : "E' aperta a Tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partitasulle presidenze e' slegata da quella del governo, ma da oggi chivuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forzaaffidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta peril bene del Paese", ha detto il numero uno dei pentastellati