Trionfa Hamilton | doppietta Mercedes Clamoroso flop della Ferrari

Gp Formula Uno - delusione Ferrari. Vettel sbaglia nel finale - Trionfa Hamilton : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto un emozionante Gp di Azerbaigian, secondo ppsto per la Ferrari di Kimi Raikkonene e Terzo Sergio Peres su Force India. Niente podio per Sebastian Vettel partito in ...

VIDEO Valtteri Bottas fora l’anteriore destra a 2 giri dal termine! Era lanciato verso la vittoria - Trionfa Hamilton : La sfortuna perseguita Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes si stava involando verso la vittoria del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale 2018, ma a due giri dal termine la gomma anteriore destra si è forata dopo un contatto con un detrito. Lo scandinavo è così strato costretto al ritiro quando stava già pregustando il trionfo e ha dovuto cedere il successo al compagno di squadra Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO ...

Vettel beffa Hamilton e Trionfa al Gp d'Australia : Sebastian Vettel trionfa nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen. Per Vettel si tratta del centesimo podio in carriera e della ...

F1 - Australia : Vettel Trionfa nel primo Gp. Poi Hamilton terzo Raikkonen : Alle sue spalle il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton partito dalla pole position con la Mercedes, precedento l'altra Rossa condotta da Kimi Raikkonen, scattato al suo fianco sempre in ...