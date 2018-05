Treviso | arriva Carta Famiglia | da settembre sconti e agevolazioni

meteoweb.eu

: Filippine, 'mostro marino' o balena? Sulla spiaggia arriva un animale misterioso - tribuna_treviso : Filippine, 'mostro marino' o balena? Sulla spiaggia arriva un animale misterioso - silborno : Un possibile risveglio di coscienza sull'importanza del verde pubblico e privato - cronitaliana : Questa volta è una nota ufficiale della Regione a raffreddare il sogno Unesco per le colline del Prosecco, un sogno… -

(Di domenica 13 maggio 2018), 13 mag. (AdnKronos) – Via libera della giunta comunale dialla. L’assessorato alla Casa, comunità e coesione sociale del Comune diha dato il via libera a un nuovo servizio che prevede daedper le famiglie più numerose. Ladellaè uno strumento sociale che consente alle famiglie con almeno tre figli a carico ed ISEE inferiore a 30.000 “¬ di accedere asull’acquisto di beni o servizi, o a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che aderiscono all’iniziativa. Ogni Comune può emettere la tessera, che ha durata biennale ed è riservata ai soli residenti nel territorio comunale. Partendo dal 5 per cento sul prezzo finale, lastica potrà essere anche più alta e comunque a discrezione di ogni esercizio commerciale che potrà scegliere di applicare ...