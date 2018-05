Treviso : arriva Carta Famiglia - da settembre sconti e agevolazioni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Comune di Treviso potrà avviare dunque l'iter per raggiungere specifici protocolli d'intesa e convenzioni con gli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa. Ogni soggetto convenzionato potrà allora esibire in vetrina il bollo “Amico della Famiglia”: in tali es

Treviso : arriva Carta Famiglia - da settembre sconti e agevolazioni (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Comune di Treviso potrà avviare dunque l’iter per raggiungere specifici protocolli d’intesa e convenzioni con gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa. Ogni soggetto convenzionato potrà allora esibire in vetrina il bollo ‘Amico della Famiglia”: in tali esercizi, gli utenti in possesso della Carta della Famiglia ‘ che è nominale e non cedibile a terzi ...

Treviso : arriva Carta Famiglia - da settembre sconti e agevolazioni : Treviso, 13 mag. (AdnKronos) – Via libera della giunta comunale di Treviso alla Carta Famiglia. L’assessorato alla Casa, comunità e coesione sociale del Comune di Treviso ha dato il via libera a un nuovo servizio che prevede da settembre sconti ed agevolazioni per le famiglie più numerose. La Carta della Famiglia è uno strumento sociale che consente alle famiglie con almeno tre figli a carico ed ISEE inferiore a 30.000 “¬ di ...