Treviso | arriva Carta Famiglia | da settembre sconti e agevolazioni 2

meteoweb.eu

: Treviso: arriva Carta Famiglia da settembre sconti e agevolazioni - #Treviso: #arriva #Carta #Famiglia - zazoomblog : Treviso: arriva Carta Famiglia da settembre sconti e agevolazioni - #Treviso: #arriva #Carta #Famiglia - tribuna_treviso : Filippine, 'mostro marino' o balena? Sulla spiaggia arriva un animale misterioso -

(Di domenica 13 maggio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Comune dipotrà avviare dunque l’iter per raggiungere specifici protocolli d’intesa e convenzioni con gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa. Ogni soggetto convenzionato potrà allora esibire in vetrina il bollo ‘Amico della”: in tali esercizi, gli utenti in possesso delladella‘ che è nominale e non cedibile a terzi ‘ sapranno che potranno accedere agli, esibendo la tessera e il proprio documento. L’idea è che l’iniziativa possa entrare nella sua piena operatività a partire da2018. L'articolo, da(2) Meteo Web.