Treni in ritardo | interviene il Comitato pendolari siciliani

Bolzano. Atto vandalico su ferrovia - Treni in ritardo : Bolzano. Atto vandalico su ferrovia, treni in ritardo – Pesanti disagi ai viaggiatori questa mattina sulla linea ferroviaria tra Bolzano e Trento per un Atto vandalico che ha messo fuori uso un binario. Circa una decina di treni sono stati cancellati per consentire gli accertamenti da parte della Polizia ferroviaria dopo un Atto vandalico. Come comunica Rfi, il traffico ferroviario è stato sospeso Attorno alle ore 3.15 fra Trento e ...

Maltempo - guasto sulla Roma-Sulmona : stop e ritardo Treni : Disagi, oggi pomeriggio, sulla linea ferroviaria Roma – Sulmona, dove la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 17.50 per un guasto tecnico provocato dal Maltempo che si è abbattuto sulla zona fra Marcellina, Palombara e la Valle Aniene. Tre convogli sono stati limitati nel percorso, mentre i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a trenta minuti. Attivati bus sostitutivi. Il traffico ferroviario è stato ripristinato, dopo ...

Maltempo - nubifragio ad Orte : ritardo Treni fino ad un’ora : Un violento nubifragio ha colpito la zona di Orte, nella Tuscia, creando disagi anche alla circolazione ferroviaria. Secondo quanto si è appreso dalle 17.45 la circolazione ferroviaria sulla linee convenzionale e AV Roma-Firenze è rallentata, in direzione Firenze. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti. L'articolo Maltempo, nubifragio ad Orte: ritardo treni fino ad un’ora sembra essere il primo su Meteo Web.

Alta velocità - Treni in ritardo fino a 140 minuti per guasto della linea a Firenze : treni in ritardo fino a 140 minuti sulla linea Alta velocità fra Bologna e Roma: un guasto all'impianto di alimentazione elettrica a Firenze Castello alle 13.55 ha mandato in tilt la circolazione ...

Lombardia : Bussolati (Pd) - Fontana lamenta ritardo Treni ma conferma Gibelli : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – “Il neo presidente Fontana dice che i treni sono in ritardo, ma sceglie la continuità e conferma Andrea Gibelli a capo della holding dei trasporti Ferrovie Nord, controllata di Regione Lombardia. Una scelta che in questi anni si è rivelata una vera sciagura per i pendolari, costretti a viaggiare in condizioni insostenibili e con consulenze premio che hanno finito per depredare la società, senza ...

Roma - caos a Termini : Treni in ritardoe corse cancellate : Un guasto tecnico ha causato ritardi oggi alla stazione Termini. Disagi per i pendolari e per i turisti che si stanno spostando nel giorno di Venerdì Santo in vista della festività...

Roma - blackout alla stazione Termini. Treni in ritardo di un'ora : Il blocco di 60 minuti dell'apparecchio che regola la circolazione dei Treni a Termini ha provocato ritardi medi di sessanta minuti in entrata e in uscita

Roma - guasto a stazione Termini : un’ora di ritardo sui Treni per il Nord : La causa dei disagi sarebbe un malfunzionamento del sistema elettrico. Per Milano 45 minuti di ritardo. Accumulati altri slittamenti nelle partenze

Roma Termini - Treni in ritardo e cancellati : caos per le partenze di Pasqua : Un guasto tecnico ha causato ritardi alla stazione Termini. A comunicare la notizia è Ferrovie dello Stato con una nota: «Circolazione ancora rallentata, con ritardi fino a 60...

Guasto alla linea elettrica : Treni Napoli-Roma con due ore di ritardo : Disagi per i collegamenti sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Dal primo pomeriggio un problema alla linea elettrica sta causando rallentamenti al traffico ferroviario. Il Guasto si...

Pendolari beffati anche dopo lo sciopero «Qui sempre Treni in ritardo e affollati» : Passi per lo sciopero, ma le fasce di garanzia vanno garantite . I rappresentanti del comitato Pendolari Milano-Asso hanno scritto una lunga lettera ai vertici di Trenord per lamentare quanto è ...