Trapani : maltrattamenti ad anziana - accusa di tortura per due badanti : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – Dovranno rispondere del reato di tortura le due badanti trapanesi arrestate lo scorso 9 marzo dalla Polizia di Stato a Trapani . Le due donne erano state arrestate in flagranza mentre maltrattavano un’ anziana di 75 anni, che avrebbero dovuto accudire. Le indagini della Squadra mobile di Trapani hanno consentito di raccogliere nuove prove grazie alle quali il gip, su richiesta della Procura, ha emesso una ...

