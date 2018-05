Tra un anno nei call center lavoreranno soltanto robot?

STrage in Indonesia : padre - madre e 4 figli kamikaze si fanno esplodere in tre chiese Dieci morti : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. In un video delle telecamere di sicurezza, si vede inoltre un altro ...

Colata incandescente Travolge 4 operai - due hanno ustioni su tutto il corpo : Quattro operai sono rimasti ustionati, tre in modo molto grave, in un incidente avvenuto stamani all'interno delle Acciaierie Venete, a Padova. I lavoratori, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati investiti da un Colata di materiale incandescente.Due operai colpiti hanno riportato ustioni al 100% del corpo, e sono in condizioni gravissime, riferiscono fonti sanitarie. I due pazienti si trovano nei centri di Padova e Cesena. Un terzo ...

Pd - agli elettori di sinisTra che hanno votato M5s : In questi giorni sta prendendo forma l’accordo di governo tra M5s e Lega Nord e sono preoccupato quanto voi: avremo al governo una destra sovranista, il cui leader fino a qualche anno fa diceva che fossimo dei terroni. Parto dal presupposto che il partito di cui faccio parte ha gestito male i giorni prima del 4 marzo, malissimo quelli dopo. Non credo, come tanti nel mio partito, che non abbiate capito nulla. Oppure che siate elettori di ...

Vertice M5S-Lega a Milano Diciannove punti nella prima bozza del conTratto : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Cecilia Rodriguez : "Ignazio Moser è stupendo - Tra un anno un figlio" : "Non è andata bene, è andata meravigliosamente. Non potrei desiderare altro. L'armonia è stata perfetta e, se possibile, mi sono innamorato di Cecilia ancora di più". Ignazio Moser sintetizza così al settimanale Gente, che dedica alla coppia la copertina, gli otto giorni vissuti accanto a Cecilia Rodriguez 24 ore su 24 alle Maldive. Anche la giovane argentina si dice innamorata del figlio del grande ciclista Francesco Moser:Da quando ho lui ...

Un grafico mosTra come in sette anni Android e iOS hanno conquistato il mercato mobile : Statista ha pubblicato un nuovo grafico per evidenziare il massiccio cambiamento nel mercato globale dei sistemi operativi mobile dal 2010 al 2017 L'articolo Un grafico mostra come in sette anni Android e iOS hanno conquistato il mercato mobile proviene da TuttoAndroid.

Giro d’Italia 2018 - nona tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno atTraversati : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI (SABATO 12 MAGGIO) La nona tappa del Giro d’Italia 2018, Pesco Sannita-Campo Imperatore, 225 km, è in programma domenica 13 maggio. Si preannuncia una tappa particolarmente avvincente e appassionante che regalerà grande spettacolo: sarà il terzo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, dopo quelli sull’Etna ed a Montevergine di Mercogliano, e potrebbe scombussolare ulteriormente la classifica ...

Venezuela : Fmi - conTrazione del 15 per cento nel 2018 - quinto anno di crisi : Caracas, 12 mag 00:25 - , Agenzia Nova, - La situazione economica del Venezuela sta peggiorando e l'economia si contrae drasticamente per il quinto anno consecutivo. Per il 2018 è... , Brb,

Fanno saltare palazzina con il gas : marito e moglie indagati per sTrage a Rescaldina : MILANO Un'ipotesi terribile, ma è proprio la strada che sta seguendo la procura di Busto Arsizio nell'inchiesta sul disastro di Rescaldina, nel milanese. Alessandro Saverio Sidella, 45 anni, sergente ...

Emorragia cerebrale scambiata per gastrite - parla il papà di Alice : "NosTra figlia poteva salvarsi ma l'hanno curata con un integratore" : Nicola Mele, padre della bimba di due anni morta dopo le dimissioni dall'ospedale di Rivoli: "Abbiamo spiegato che era caduta ma i dottori non hanno fatto alcun...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo la luna di miele alle Maldive : «Tra un anno un figlio e la famiglia» : MILANO ? ?Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere,...

Giro d’Italia 2018 - ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno atTraversati : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI (VENERDI’ 11 MAGGIO) La Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, ottava tappa del Giro d’Italia 2018, è in programma sabato 12 maggio. Si preannuncia una tappa particolarmente avvincente e appassionante che regalerà grande spettacolo: il secondo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, dopo quello sull’Etna, potrebbe scombussolare ulteriormente la classifica generale. ...

Siena - conTrari al matrimonio della figlia : fanno sfregiare genero con acido/ "Piano delittuoso" lungo 3 anni : Siena, acido in faccia al genero “Non devi sposare nostra figlia, vecchio!”: arrestati genitori della moglie. Avevano ingaggiato un uomo per compiere il raid.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:39:00 GMT)