Tra installazioni e miniopere l' avanguardia è «Miniartextil»

MosTra Harry Potter : le quattro installazioni "magiche" a Milano. FOTO : Mostra Harry Potter: le quattro installazioni "magiche" a Milano. FOTO Per celebrare "Harry Potter: The Exhibition", Mostra dedicata al mondo di J. K. Rowling in arrivo il 12 maggio alla Fabbrica del Vapore, nella città sono comparse riproduzioni degli oggetti appartenenti alla saga del piccolo ...