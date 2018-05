Torino | al via maxi-concorso per infermieri | quasi tremila candidati per 5 posti

Oggi manifestazione podistica StraTorino : variazioni viabilità : Oggi si terrà la manifestazione podistica “Stratorino”, che determinerà la chiusura al traffico veicolare di numerose vie e corsi del

Dal reale al seriale : Saviano e Cattelan al Salone del libro di Torino | : L'incontro, organizzato da Sky Atlantic, vede Roberto Saviano e Alessandro Cattelan confrontarsi sul rapporto tra narrativa e serialità

Dal reale al seriale : Saviano e Cattelan al Salone del libro di Torino : Dal reale al seriale: Saviano e Cattelan al Salone del libro di Torino L'incontro, organizzato da Sky Atlantic, vede Roberto Saviano e Alessandro Cattelan confrontarsi sul rapporto tra narrativa e serialità Parole chiave: ...

Milan - lo scambio con il Torino : via Patrick Cutrone arriva Andrea Belotti : Già l'anno scorso circolavano voci sul possibile arrivo di Andrea Belotti al Milan, poi risolto in nulla di fatto. Durante il mercato di questa estate la possibilità potrebbe concretizzarsi grazie al ...

Al via il Salone di Torino. Cercas : 'Sono i lettori a fare dei libri dei capolavori' : Si apre il Salone del libro di Torino, con lunghe code per la massiccia affluenza ai cancelli: 'Sarà una delle edizioni più ricche e speriamo più belle di sempre - ha detto all'inaugurazione il ...

Torino - al via il 31° Salone del Libro : 12.04 Inaugurata a Torino la 31ma edizione del Salone del Libro, con i presidenti del Senato e della Camera, Casellati e Fico. Presente anche il ministro dei Beni Culturali Franceschini, tutti accolti dalla sindaca Appendino. Il primo evento della manifestazione, che proseguirà fino al 14 maggio, è la lectio magistralis dello scrittore Javier Cercas: "L'Europa e l'eroismo della ragione". L'Associazione italiana editori rileva che nei primi 4 ...

Salone Internazionale del Libro di Torino - al via la trentunesima edizione : Fino a lunedì 14 maggio al Lingotto di Torino la 31esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Da Javier Marias a Eduard Limonov, la letteratura Internazionale e del Belpaese si incontra qui. Oltre 13 mila metri quadrati di esposizione, 30mila studenti prenotati: è l'edizione dei record.Continua a leggere

SALONE DEL LIBRO DI Torino/Al via alla presenza dei presidenti di Camera e Senato : i numeri della 31° edizione : SALONE del LIBRO di TORINO si apre oggi al Lingotto alla presenza dei presidenti di Camera e Senato: i numeri della 31° edizione e i grandi ospiti attesi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 08:19:00 GMT)

Torino - finisce in auto con la famiglia dopo aver perso il lavoro : “Viviamo alla giornata” : Torino, finisce in auto con la famiglia dopo aver perso il lavoro: “Viviamo alla giornata” Un 39enne, con 3 bimbi e senza un tetto, sta per strada. La compagna ai microfoni di NewsMediaset: “E’ bruttissimo pensare che a quest’ora stavo a casa a cucinare” Continua a leggere L'articolo Torino, finisce in auto con la famiglia dopo aver perso il lavoro: “Viviamo alla giornata” proviene da NewsGo.

Torino - finisce in auto con la famiglia dopo aver perso il lavoro : "Viviamo alla giornata" : Un 39enne, con 3 bimbi e senza un tetto, sta per strada. La compagna ai microfoni di NewsMediaset: "E' bruttissimo pensare che a quest'ora stavo a casa a cucinare"

Torino - finisce in auto con la famiglia dopo aver perso il lavoro : 'Viviamo alla giornata' : I mille lavori Alessandro R. ha 39 anni e faceva il magazziniere, ma anche il corriere o l'addetto al volantinaggio. " Ho sempre lavorato ", ha raccontato al Corriere della Sera, "persino quando ...

Torino - per incidenti piazza San Carlo procura chiede archiviazione per il prefetto Renato Saccone : “Nessuna inerzia o lassismo da parte del prefetto” è emersa nelle fasi che precedettero la serata del 3 giugno 2017 a Torino in piazza San Carlo, quando tra la folla che assistenza alla finale di Champions League si scatenò il panico. È quanto scrive la procura nella richiesta di archiviazione del prefetto Renato Saccone dalle accuse di disastro e omicidio colposo. I pm osservano inoltre che affrontò la questione con un tavolo di ...

Torino - piazza San Carlo : verso l'archiviazione del prefetto - l'indagine continua per il sindaco Appendino e l'ex questore : Nuove carte sono state depositate dalla procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo durante la finale di Champions fra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017: una donna ...

Torino - tragedia di piazza San Carlo : procura chiede otto archiviazioni : I pm torinesi hanno chiesto l'archiviarne per 8 indagati tra cui il prefetto mentre rimangono nel registro degli indagati altre quindici persone tra cui la sindaca Chiara Appendino.Continua a leggere