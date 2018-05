blogo

: Top Chef Cup, su Nove 10 ex concorrenti cercano la rivincita | Diretta dalle 21.15 - tvblogit : Top Chef Cup, su Nove 10 ex concorrenti cercano la rivincita | Diretta dalle 21.15 - giulibaldessari : RT @topchefitalia: .@giulibaldessari, #AnnieFéolde e @maurocolagreco tornano a giudicare i piatti di 10 chef, il meglio del meglio di Top C… - BonettaChef : RT @bgbullegas: Retweeted TV Italiana (@TV_Italiana): ?? SPOTTED @BonettaChef di @topchefitalia a #BuonoaSapersi! Anche lei sarà fra i 10… -

(Di domenica 13 maggio 2018) Cinque puntate realizzate in giro per l'Ialia, tre giudici da 6 Stelle Michelin e 10sceltidue edizioni trasmesse in cerca di: questi gli ingredienti della prima TopCup, in onda da domenica 13 maggio alle 21.25 su(DTT, 9), che seguiremo live su TvBlog.prosegui la letturaTopCup, su10 exla21.15 pubblicato su TVBlog.it 13 maggio 2018 18:15.