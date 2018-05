Tony Renis | gli 80 anni di Mr quando | quando | quando

ilgiornale

: RT @giuseppepische5: 80 anni per Tony Renis da Musicista e Produttore.. auguri! - lacatavaldes : RT @giuseppepische5: 80 anni per Tony Renis da Musicista e Produttore.. auguri! - giuseppepische5 : 80 anni per Tony Renis da Musicista e Produttore.. auguri! - Sil_Assenzio : Chissà se a Tony Renis vengono i calcolis. -

(Di domenica 13 maggio 2018) Nella Milano della fine degliCinquanta, per farsi conoscere al grande pubblico non bastava saper cantare. Occorreva scegliere uno pseudonimo convincente, che suonasse bene. Elio Cesari, in arte ...