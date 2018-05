Timori per Agroscope | errore di comunicazione | Schneider-Ammann

«L'Italia soccombe ai populisti» : crescono i Timori all'estero per il patto tra Lega e 5 Stelle : Un governo Lega-Movimento 5 Stelle? Dirompente come il sì a Brexit o la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane, almeno stando agli opinionisti sparsi in giro per il mondo. Arrivano le prime reazioni dall'estero sull'accordo Salvini-Di Maio, sempre più vicino a concretizzarsi. «Il primo governo totalmente populista dell'Europa occidentale», scrive il Washington ...

"Arrivano i populisti!". I Timori del Wp sul "primo regime populista in Europa occidentale". Ft : "Mercati tranquilli perché c'è Draghi" : Per il Washington Post, il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo fila nella ribellione contro l'ordine politico in Europa". Il Financial Times si interroga invece su come facciano gli investitori a restare "apparentemente così tranquilli" mentre "i populisti si prendono l'Italia".Partiamo dal quotidiano finanziario."Per ...

Timori geopolitici in rientro - mercati recuperano : Ancora la politica con la geopolitica, a determinare i movimenti nei mercati finanziari, altrimenti senza stimoli o direzionalità. Gli USA escono dall'accordo con IRAN, ma gli EU con UK, lo mantengono. La FF di ...

ABU MAZEN - “SHOAH COLPA DEGLI EBREI”/ Timori per il quinto venerdì della "Marcia del ritorno" : Abu MAZEN, bufera per frasi su Olocausto: “Causato da comportamento EBREI”. Netanyahu contro leader palestinese: “Patetiche frasi antisemite”. Ondata d'indignazione internazionale(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:03:00 GMT)

Tasse auto - in Italia un salasso da 73 mld : tra i più alti della UE. Timori per rialzi con nuovi test CO2 : ROMA - Dall'Iva alle Tasse di registrazione, dal bollo ai pedaggi alle accise, l'Italia è ai primi posti nell'Ue a 15 paesi per carico fiscale sull' auto con 73 mld nel...

Libia - morto il generale Haftar. Timori per la stabilità : Il generale libico Khalifa Haftar è morto. Lo confermano tre media libici, il Libyan Observer, il Libyan Express e la Tv AL Nabaa, il generale libico Khalifa Haftar è morto. A fianco dei francesi ...

Libia - è morto il generale Haftar : Timori per la stabilità del Paese - : La notizia, diffusa dai media libici, è stata confermata da Ria Novosti che cita fonti libiche. L'uomo forte della Cirenaica, e principale oppositore del Governo di accordo nazionale di Tripoli, era ...

Dollaro recupera in attesa dati lavoro Usa dopo perdite su Timori dazi : ... recuperando dai minimi di seduta segnati negli scambi asiatici sui timori di un'escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe ripercuotersi sull'economia globale.

Timori per vendita ed indebolimento Ast - vertice in Regione : Nello specifico la Regione Umbria ribadisce la strategicità del sito di Terni nell'ambito della politica industriale nazionale dell'acciaio, l'integrità e unitarietà di Ast, quale condizione per la ...

Dazi : Confindustria Vicenza - bene esclusione Ue - Timori per guerra commerciale : Vicenza, 23 mar. (AdnKronos) - “Nonostante si tratti, ad ora, di una misura temporanea, è un bene che ci sia stata una sospensione dei Dazi per i paesi membri Ue come fortemente richiesto dal mondo Confindustriale, a partire da Vicenza”, afferma Remo Pedon, Vicepresidente di Confindustria Vicenza co

Oro in rialzo su Timori protezionismo. May : ottenere esenzione permanente : Teleborsa, - I forti cali registrati sui listini azionari per i timori di una guerra commerciale tra Cina e USA, stanno spingendo gli acquisti di oro , considerato da sempre bene rifugio per ...

I Timori per una guerra commerciale mandano in tilt Wall Street : I timori per una guerra commerciale paralizzano Wall Street , che si conferma in forte calo a metà seduta . La Borsa americana si avvia a chiudere la peggiore sessione delle ultime sei settimane nel ...