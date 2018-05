The Players | super-rimonta Woods

The Players - super-rimonta per Woods - : Stesso risultato per Jordan Spieth, numero 4 al mondo. Un birdie dopo l'altro per la 'Tigre', che nel terzo round ne ha imbucati addirittura 8 raccogliendo un solo bogey alla 14. Sul percorso del TPC ...

The Players Championship : Woods - giro da fenomeno e super rimonta : THE Players Championship, LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE SU SKY: Domenica 13 maggio: dalle ore 20 alle ore 1 , Sky Sport 3 HD, TUTTI I VIDEO DI GOLF Guarda tutti i ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webbs Simprson in fuga nel The Players Championship. Francesco Molinari non supera il cut : Secondo round stellare da parte di Webb Simpson. L’americano mette le marce alte nel The Player Championship (montepremi 10,5 milioni di dollari) e sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti) piazza un incredibile -9 volando in testa con lo score complessivo di -15 (129 colpi). 9 birdie, un eagle ed un double bogey regalano a Simpson un consistente allungo sugli inseguitori. Il leader vanta infatti 5 ...

The Players - record e leadership Simpson : ANSA, - ROMA, 12 MAG - Tiger Woods salvo. Francesco Molinari, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Rickie Fowler, Tyrrell Hatton e Phil Mickelson eliminati. Questi i primi verdetti del "The Players", tra i ...

The Players Championship : in sei al comando. Falsa partenza per Woods e Molinari : In Florida dopo il primo giro il 33enne di Columbia , Carolina del Sud, , numero 1 del mondo da 64 settimane, è al comando della classifica insieme allo svedese Alex Noren e ai connazionali Patrick ...

The Players Championship : i migliori sul green con Woods e Molinari. Orari e guida tv : Il meglio del golf mondiale si dà appuntamento al TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach in Florida per il The Players Championship , 10-13 maggio, , uno dei tornei più ricchi del PGA Tour e del mondo con un montepremi di 11 milioni di dollari , secondo solo all'US Open che ne avrà in dotazione 12 milioni. Nella gara considerata alla stregua di un major, sarà al via Francesco Molinari, che ...

Golf : 'The Players' - in Florida in gara i migliori al mondo : ROMA - È uno degli appuntamenti più attesi della stagione del PGA Tour. Al The Players Championship , 10-13 maggio, scenderanno in campo tutti i migliori giocatori al mondo, nessuno escluso. Sul percorso del TPC Sawgrass, a Ponte Vedra Beach in Florida, sarà presente il gotha della disciplina. Da Dustin Johnson a Justin Thomas passando per Jon Rahm , Tiger Woods e ...

